АВТОМАТИЗИРОВАННАЯ ИНФОРМАЦИОННАЯ СИСТЕМА КАДАСТРА НЕДВИЖИМОСТИ ГОТОВА К ЭКСПЛУАТАЦИИ
Сухум. 24 октября 2024. Абхазия-Информ. В рамках рабочей поездки в Абхазию представители Министерства экономического развития России посетили Государственную кадастровую палату Республики Абхазия. Главу российской делегации Дмитрия Вольвача сопровождала вице-премьер, министр экономики Кристина Озган. Директор Палаты Темур Сангулия провел презентацию автоматизированной информационной системы кадастра недвижимости (АИСКН).
Работа по созданию кадастра недвижимости начались в 2010 году. Реализация этого мероприятия состояла из нескольких этапов и осуществлялась за счет средств Инвестиционной программы содействия социально-экономическому развитию Республики Абхазия.
На основе современных технических решений создана государственная спутниковая геодезическая сеть; разработана нормативная база; проведены работы по аэрофотосъемке и воздушному лазерному сканированию для создания цифровой картографической основы кадастра недвижимости; создана автоматизированная информационная система кадастра недвижимости, отремонтированы помещения кадастровой палаты, приобретено специализированное современное техническое оборудование.
В настоящее время, АИСКН полностью готова к промышленной эксплуатации. Система начнет функционировать после принятия Закона Республики Абхазия «О кадастре недвижимости». Законопроект «О кадастре недвижимости» принят в первом чтении.
ГУ «Государственная кадастровая палата» создано для осуществления учета и регистрации объектов недвижимости (зданий, сооружений и сделок с недвижимостью и землей), для проведения технических работ по делимитации (картографического определения) линии прохождения границ Республики Абхазия, районов, городов, сел, особо охраняемых природных территорий (национальных парков и заповедников), земель государственного лесного фонда.
Об этом сообщает сайт Минэкономики Абхазии.
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