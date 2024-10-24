 

ТОЧКА ЗРЕНИЯ

ПЯТЬ ДНЕЙ В АБХАЗИИ
июня 24 2024

ПЯТЬ ДНЕЙ В АБХАЗИИ

Беттина Шмидт, музыковед и экс-редактор академической музыки на ÖRR («Общественное радиовещание») в Германии, в мае…
ТРАПШ: ДЕНЬГИ ЗАПАДНЫХ «ДРУЗЕЙ» ДЛЯ ВЛИЯНИЯ НА АБХАЗИЮ ОСЕДАЮТ В ГРУЗИНСКИХ НКО
января 14 2024
ТРАПШ: ДЕНЬГИ ЗАПАДНЫХ «ДРУЗЕЙ» ДЛЯ ВЛИЯНИЯ НА АБХАЗИЮ ОСЕДАЮТ В ГРУЗИНСКИХ НКО
В АБХАЗИИ ЕСТЬ ДОМАШНЕЕ НАСИЛИЕ ВСЕХ ВИДОВ
декабря 18 2023
В АБХАЗИИ ЕСТЬ ДОМАШНЕЕ НАСИЛИЕ ВСЕХ ВИДОВ

Документы

февраля 07 2024

ПРОЕКТ ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ «О НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЯХ И ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦАХ, ВЫПОЛНЯЮЩИХ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА»

ПРОЕКТ ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ «О некоммерческих организациях и физических лицах, выполняющих функции иностранного агента» Статья…
24 ГОДА НАЗАД БЫЛ ПРИНЯТ АКТ «О ГОСУДАРСТВЕННОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ»
октября 14 2023
24 ГОДА НАЗАД БЫЛ ПРИНЯТ АКТ «О ГОСУДАРСТВЕННОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ»
РАСПОРЯЖЕНИЕ
июля 15 2020
РАСПОРЯЖЕНИЕ

Календарь событий

« Октябрь 2024 »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      

Мы в Фейсбуке

Абхазия Информ

АВТОМАТИЗИРОВАННАЯ ИНФОРМАЦИОННАЯ СИСТЕМА КАДАСТРА НЕДВИЖИМОСТИ ГОТОВА К ЭКСПЛУАТАЦИИ

Новости Четверг, 24 октября 2024 16:46
Оцените материал
(0 голосов)
АВТОМАТИЗИРОВАННАЯ ИНФОРМАЦИОННАЯ СИСТЕМА КАДАСТРА НЕДВИЖИМОСТИ ГОТОВА К ЭКСПЛУАТАЦИИ

Сухум. 24 октября 2024. Абхазия-Информ. В рамках рабочей поездки в Абхазию представители Министерства экономического развития России посетили Государственную кадастровую палату Республики Абхазия. Главу российской делегации Дмитрия Вольвача сопровождала вице-премьер, министр экономики Кристина Озган. Директор Палаты Темур Сангулия провел презентацию автоматизированной информационной системы кадастра недвижимости (АИСКН).

Работа по созданию кадастра недвижимости начались в 2010 году. Реализация этого мероприятия состояла из нескольких этапов и осуществлялась за счет средств Инвестиционной программы содействия социально-экономическому развитию Республики Абхазия.

На основе современных технических решений создана государственная спутниковая геодезическая сеть; разработана нормативная база; проведены работы по аэрофотосъемке и воздушному лазерному сканированию для создания цифровой картографической основы кадастра недвижимости; создана автоматизированная информационная система кадастра недвижимости, отремонтированы помещения кадастровой палаты, приобретено специализированное современное техническое оборудование.

В настоящее время, АИСКН полностью готова к промышленной эксплуатации. Система начнет функционировать после принятия Закона Республики Абхазия «О кадастре недвижимости». Законопроект «О кадастре недвижимости» принят в первом чтении.

ГУ «Государственная кадастровая палата» создано для осуществления учета и регистрации объектов недвижимости (зданий, сооружений и сделок с недвижимостью и землей), для проведения технических работ по делимитации (картографического определения) линии прохождения границ Республики Абхазия, районов, городов, сел, особо охраняемых природных территорий (национальных парков и заповедников), земель государственного лесного фонда.

Об этом сообщает сайт Минэкономики Абхазии.

 

Прочитано 10 раз Последнее изменение Четверг, 24 октября 2024 16:48

Последнее от Super User

Другие материалы в этой категории: « 27 ОКТЯБРЯ БУДЕТ ОГРАНИЧЕНО ДВИЖЕНИЕ ТРАНСПОРТА НА НЕКОТОРЫХ УЛИЦАХ СУХУМА ДМИТРИЙ ВОЛЬВАЧ: ТОВАРООБОРОТ МЕЖДУ РОССИЕЙ И АБХАЗИЕЙ В ПЕРВОМ ПОЛУГОДИИ 2024 ГОДА СОСТАВИЛ БОЛЕЕ 16 МЛРД РУБЛЕЙ »
Наверх

Наши контакты

   Тел. : +7 (840) 229-41-79  Email: abkhinfo@gmail.com

Абхазия-Информ © 2015 | Все права защищены

При полной или частичной перепечатке материалов гиперссылка на www.abkhazinform.com обязательна.