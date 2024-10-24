 

ТОЧКА ЗРЕНИЯ

ПЯТЬ ДНЕЙ В АБХАЗИИ
июня 24 2024

ПЯТЬ ДНЕЙ В АБХАЗИИ

Беттина Шмидт, музыковед и экс-редактор академической музыки на ÖRR («Общественное радиовещание») в Германии, в мае…
ТРАПШ: ДЕНЬГИ ЗАПАДНЫХ «ДРУЗЕЙ» ДЛЯ ВЛИЯНИЯ НА АБХАЗИЮ ОСЕДАЮТ В ГРУЗИНСКИХ НКО
января 14 2024
ТРАПШ: ДЕНЬГИ ЗАПАДНЫХ «ДРУЗЕЙ» ДЛЯ ВЛИЯНИЯ НА АБХАЗИЮ ОСЕДАЮТ В ГРУЗИНСКИХ НКО
В АБХАЗИИ ЕСТЬ ДОМАШНЕЕ НАСИЛИЕ ВСЕХ ВИДОВ
декабря 18 2023
В АБХАЗИИ ЕСТЬ ДОМАШНЕЕ НАСИЛИЕ ВСЕХ ВИДОВ

Документы

февраля 07 2024

ПРОЕКТ ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ «О НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЯХ И ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦАХ, ВЫПОЛНЯЮЩИХ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА»

ПРОЕКТ ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ «О некоммерческих организациях и физических лицах, выполняющих функции иностранного агента» Статья…
24 ГОДА НАЗАД БЫЛ ПРИНЯТ АКТ «О ГОСУДАРСТВЕННОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ»
октября 14 2023
24 ГОДА НАЗАД БЫЛ ПРИНЯТ АКТ «О ГОСУДАРСТВЕННОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ»
РАСПОРЯЖЕНИЕ
июля 15 2020
РАСПОРЯЖЕНИЕ

Календарь событий

« Октябрь 2024 »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      

Мы в Фейсбуке

Абхазия Информ

ДМИТРИЙ ВОЛЬВАЧ: ТОВАРООБОРОТ МЕЖДУ РОССИЕЙ И АБХАЗИЕЙ В ПЕРВОМ ПОЛУГОДИИ 2024 ГОДА СОСТАВИЛ БОЛЕЕ 16 МЛРД РУБЛЕЙ

Новости Четверг, 24 октября 2024 16:48
Оцените материал
(0 голосов)
ДМИТРИЙ ВОЛЬВАЧ: ТОВАРООБОРОТ МЕЖДУ РОССИЕЙ И АБХАЗИЕЙ В ПЕРВОМ ПОЛУГОДИИ 2024 ГОДА СОСТАВИЛ БОЛЕЕ 16 МЛРД РУБЛЕЙ

Сухум. 24 октября 2024. Абхазия-Информ. Благодаря внесенным изменениям в соглашение о режиме торговли товарами между Россией и Абхазией, российский экспорт в эту страну освобождён от вывозных таможенных пошлин. Об этом заявил заместитель министра экономического развития России Дмитрий Вольвач в ходе встречи с премьер-министром Абхазии Александром Анквабом.

Замминистра уделил особое внимание положительному эффекту от мероприятий по развитию двустороннего сотрудничества в социально-экономической сфере, реализованных в 2024 году. Подчеркнул важность решения вопросов в сфере энергетики и необходимость совместной работы по достижению показателей государственной программы социально-экономического развития Абхазии на 2022-2024 годы.

«Ряд важных мер, принятых в энергетической, логистической и социальной сфере, позволили нам поддержать стабильное развитие экономики республики и поступательный рост собственных доходов и благосостояния граждан. Реализация всех этих задач является одной из главных стратегических целей двустороннего сотрудничества России и Абхазии, – подчеркнул Дмитрий Вольвач. – В планах реализации государственной программы к 2025 году мы ожидали увеличение ВВП Абхазии с 32,3 до 38,2 млрд рублей. Однако уже в 2023 году фактический показатель вырос в 2,2 раза и достиг 69,4 млрд рублей. С учётом столь высоких темпов, в 2024 году ожидаемый уровень ВВП составит 76,4 млрд рублей, а к 2025 году – 83,3 млрд рублей».

Замминистра отметил также эффективную работу Абхазии по наращиванию собственных доходов – с 6,5 млрд рублей в 2021 году до 9,82 млрд рублей в 2023 году.

«С учётом стабильной динамики роста собственных доходов за предыдущий трёхлетний период прогнозируем рост собственных доходов бюджета республики до 10,8 млрд рублей в 2024 году и 12,6 млрд рублей к 2025 году. Это порядка 1,9 млрд рублей ежегодно», – привёл данные Дмитрий Вольвач.

На совещании по вопросам социально-экономического развития Абхазии с участием представителей профильных ведомств замминистра обсудил строительство объектов инвестиционной программы и ход реализации программы формирования общего социального и экономического пространства между Россией и Абхазией на основе гармонизации законодательства двух стран.

В ходе рабочего визита представители российской делегации во главе с Дмитрием Вольвачем посетили объекты, которые строятся и реконструируются в Абхазии в рамках реализации инвестиционной программы содействия социально-экономическому развитию республики на 2023-2025 годы. В городе Очамчыра они осмотрели площадку строительства припортового контейнерного терминала, который позволит увеличить товарооборот между двумя странами.

«Взаимная торговля между Россией и Абхазией демонстрирует положительную динамику. В первом полугодии 2024 года товарооборот составил более 16 млрд рублей. Со строительством терминала этот показатель значительно увеличится», – отметил Дмитрий Вольвач.

В городе Сухум посетили здание строящейся детской республиканской больницы. Замминистра обратил внимание на необходимость соблюдения сроков строительства объекта и оснащение детской больницы современным оборудованием.

«Забота о здоровье подрастающего поколения является приоритетной и общенациональной задачей, которая требует совместных усилий наших стран, – резюмировал он. – Ощутимых результатов в сфере здравоохранения республики возможно добиться только эффективной и слаженной работой со стороны российских и абхазских органов власти».

Российская делегация также посетила кадастровую палату Абхазии, которая за счёт средств из российского бюджета была оснащена передовым оборудованием и программным обеспечением, необходимым для создания системы кадастрового учета и регистрации прав на недвижимость. До настоящего времени подобная система в республике отсутствовала.

Об этом сообщает сайт Минэкономразвития РФ.

Прочитано 7 раз Последнее изменение Четверг, 24 октября 2024 16:52

Последнее от Super User

Другие материалы в этой категории: « АВТОМАТИЗИРОВАННАЯ ИНФОРМАЦИОННАЯ СИСТЕМА КАДАСТРА НЕДВИЖИМОСТИ ГОТОВА К ЭКСПЛУАТАЦИИ В КУРСКУЮ ОБЛАСТЬ ДОСТАВЛЕН ГУМАНИТАРНЫЙ ГРУЗ ИЗ АБХАЗИИ »
Наверх

Наши контакты

   Тел. : +7 (840) 229-41-79  Email: abkhinfo@gmail.com

Абхазия-Информ © 2015 | Все права защищены

При полной или частичной перепечатке материалов гиперссылка на www.abkhazinform.com обязательна.