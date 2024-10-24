ДМИТРИЙ ВОЛЬВАЧ: ТОВАРООБОРОТ МЕЖДУ РОССИЕЙ И АБХАЗИЕЙ В ПЕРВОМ ПОЛУГОДИИ 2024 ГОДА СОСТАВИЛ БОЛЕЕ 16 МЛРД РУБЛЕЙ

Сухум. 24 октября 2024. Абхазия-Информ. Благодаря внесенным изменениям в соглашение о режиме торговли товарами между Россией и Абхазией, российский экспорт в эту страну освобождён от вывозных таможенных пошлин. Об этом заявил заместитель министра экономического развития России Дмитрий Вольвач в ходе встречи с премьер-министром Абхазии Александром Анквабом.

Замминистра уделил особое внимание положительному эффекту от мероприятий по развитию двустороннего сотрудничества в социально-экономической сфере, реализованных в 2024 году. Подчеркнул важность решения вопросов в сфере энергетики и необходимость совместной работы по достижению показателей государственной программы социально-экономического развития Абхазии на 2022-2024 годы.

«Ряд важных мер, принятых в энергетической, логистической и социальной сфере, позволили нам поддержать стабильное развитие экономики республики и поступательный рост собственных доходов и благосостояния граждан. Реализация всех этих задач является одной из главных стратегических целей двустороннего сотрудничества России и Абхазии, – подчеркнул Дмитрий Вольвач. – В планах реализации государственной программы к 2025 году мы ожидали увеличение ВВП Абхазии с 32,3 до 38,2 млрд рублей. Однако уже в 2023 году фактический показатель вырос в 2,2 раза и достиг 69,4 млрд рублей. С учётом столь высоких темпов, в 2024 году ожидаемый уровень ВВП составит 76,4 млрд рублей, а к 2025 году – 83,3 млрд рублей».

Замминистра отметил также эффективную работу Абхазии по наращиванию собственных доходов – с 6,5 млрд рублей в 2021 году до 9,82 млрд рублей в 2023 году.

«С учётом стабильной динамики роста собственных доходов за предыдущий трёхлетний период прогнозируем рост собственных доходов бюджета республики до 10,8 млрд рублей в 2024 году и 12,6 млрд рублей к 2025 году. Это порядка 1,9 млрд рублей ежегодно», – привёл данные Дмитрий Вольвач.

На совещании по вопросам социально-экономического развития Абхазии с участием представителей профильных ведомств замминистра обсудил строительство объектов инвестиционной программы и ход реализации программы формирования общего социального и экономического пространства между Россией и Абхазией на основе гармонизации законодательства двух стран.

В ходе рабочего визита представители российской делегации во главе с Дмитрием Вольвачем посетили объекты, которые строятся и реконструируются в Абхазии в рамках реализации инвестиционной программы содействия социально-экономическому развитию республики на 2023-2025 годы. В городе Очамчыра они осмотрели площадку строительства припортового контейнерного терминала, который позволит увеличить товарооборот между двумя странами.

«Взаимная торговля между Россией и Абхазией демонстрирует положительную динамику. В первом полугодии 2024 года товарооборот составил более 16 млрд рублей. Со строительством терминала этот показатель значительно увеличится», – отметил Дмитрий Вольвач.

В городе Сухум посетили здание строящейся детской республиканской больницы. Замминистра обратил внимание на необходимость соблюдения сроков строительства объекта и оснащение детской больницы современным оборудованием.

«Забота о здоровье подрастающего поколения является приоритетной и общенациональной задачей, которая требует совместных усилий наших стран, – резюмировал он. – Ощутимых результатов в сфере здравоохранения республики возможно добиться только эффективной и слаженной работой со стороны российских и абхазских органов власти».

Российская делегация также посетила кадастровую палату Абхазии, которая за счёт средств из российского бюджета была оснащена передовым оборудованием и программным обеспечением, необходимым для создания системы кадастрового учета и регистрации прав на недвижимость. До настоящего времени подобная система в республике отсутствовала.

Об этом сообщает сайт Минэкономразвития РФ.