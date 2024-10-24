В КУРСКУЮ ОБЛАСТЬ ДОСТАВЛЕН ГУМАНИТАРНЫЙ ГРУЗ ИЗ АБХАЗИИ

Сухум. 24 октября 2024. Абхазия-Информ. Доставленный из Абхазии гуманитарный груз передан представителям Курской области. 30 тонн продовольствия, бутилированной воды и средств личной гигиены были собраны частными и юридическими лицами, а также благотворительными организациями республики в помощь жителям Курской области, пострадавшим от нападения украинских вооруженных формирований.

Министр по ЧС Лев Квициния, сопровождающий гуманитарный груз, встретился с представителями руководства Курской областью, в частности, с заместителем председателя правительства Курской области Михаилом Горбуновым.

Михаил Горбунов передал искреннюю благодарность гражданам и руководству Абхазии от имени губернатора Курской области Алексея Смирнова и жителей региона.

На встрече рассматривались вопросы сотрудничества в гуманитарной сфере. Обсуждалась возможность организации отдыха и реабилитации детей Курской области в Республике Абхазия.

Решением правительства Курской области Лев Квициния награжден памятной медалью региона.

Лев Квициния также провел ряд встреч в министерстве социального обеспечения, материнства и детства Курской области.

Главу МЧС в поездке в Курск сопровождает начальник ПСЧ г. Очамчыра Мурман Пачулия.