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Абхазия Информ

В КУРСКУЮ ОБЛАСТЬ ДОСТАВЛЕН ГУМАНИТАРНЫЙ ГРУЗ ИЗ АБХАЗИИ

Новости Четверг, 24 октября 2024 16:53
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В КУРСКУЮ ОБЛАСТЬ ДОСТАВЛЕН ГУМАНИТАРНЫЙ ГРУЗ ИЗ АБХАЗИИ

Сухум. 24 октября 2024. Абхазия-Информ. Доставленный из Абхазии гуманитарный груз передан представителям Курской области. 30 тонн продовольствия, бутилированной воды и средств личной гигиены были собраны частными и юридическими лицами, а также благотворительными организациями республики в помощь жителям Курской области, пострадавшим от нападения украинских вооруженных формирований.

Министр по ЧС Лев Квициния, сопровождающий гуманитарный груз, встретился с представителями руководства Курской областью, в частности, с заместителем председателя правительства Курской области Михаилом Горбуновым.

Михаил Горбунов передал искреннюю благодарность гражданам и руководству Абхазии от имени губернатора Курской области Алексея Смирнова и жителей региона.

На встрече рассматривались вопросы сотрудничества в гуманитарной сфере. Обсуждалась возможность организации отдыха и реабилитации детей Курской области в Республике Абхазия.

Решением правительства Курской области Лев Квициния награжден памятной медалью региона.

Лев Квициния также провел ряд встреч в министерстве социального обеспечения, материнства и детства Курской области.

Главу МЧС в поездке в Курск сопровождает начальник ПСЧ г. Очамчыра Мурман Пачулия.

Прочитано 8 раз Последнее изменение Четверг, 24 октября 2024 16:56

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