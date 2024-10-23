СПИКЕР ПАРЛАМЕНТА ВСТРЕТИЛСЯ С ПРЕДСЕДАТЕЛЕМ КОНТРОЛЬНОЙ ПАЛАТЫ АБХАЗИИ

Сухум. 23 октября 2024. Абхазия-Информ. Спикер Народного Собрания – Парламента Абхазии Лаша Ашуба провел встречу с председателем Контрольной палаты Кахой Пертая. Состоялось обсуждение выполнения плана работы Контрольной палаты Республики Абхазия на 2024 год. В частности, были подняты вопросы, связанные с проведением проверок, текущим состоянием осуществляемых контрольных мероприятий и предстоящими планами работы.

Спикер Парламента подробно интересовался состоянием дел по уже проведенным контрольным мероприятиям, выявленными нарушениями и, в том числе, результатами работы с материалами, которые были направлены в Генеральную прокуратуру.

Участники встречи обсудили и другие актуальные вопросы, связанные с деятельностью Контрольной палаты Абхазии.