СОВЕЩАНИЕ ПО ПОДГОТОВКЕ К ПРОВЕДЕНИЮ «СУХУМ-МАРАФОНА»
Сухум. 23 октября 2024. Абхазия-Информ. Вице-президент Абхазии Бадра Гунба провел совещание по подготовке к проведению «Сухум-Марафона», который состоится в столице с 25 по 27 октября. В нем приняли участие министр внутренних дел Роберт Киут, его заместитель Беслан Чкадуа, председатель Госкомитета по делам молодежи и спорту Таращ Хагба, заместитель главы Администрации Сухума Автандил Сурманидзе, представители городских служб и члены оргкомитета.
Вице-президент подчеркнул важность проведения массового спортивного мероприятия. Подобные марафоны организуются в столицах многих стран мира.
По его словам, помимо пропаганды здорового образа жизни, марафон играет важную роль в улучшении имиджа страны. Он также отметил необходимость высокой организации мероприятия, а также обеспечения правопорядка и безопасности его участников.
Таращ Хагба доложил о подготовке к спортивному празднику, отметив, что в марафоне примут участие около тысячи человек, из которых более 700 приедут из Российской Федерации. Ожидаются также участники из Беларуси и Казахстана. 26 октября состоятся детские забеги на различные дистанции, а 27 октября к марафону присоединятся взрослые. В рамках мероприятия пройдут фестиваль национальной кухни и вина, выставка продукции отечественных производителей, а также концерты с участием абхазских творческих коллективов.
В программу марафона входит забег на 42,2 км, что требует изменения маршрутов движения автотранспорта в Сухуме 27 октября в первой половине дня. Возможны временные ограничения движения на отдельных улицах. Министр внутренних дел Роберт Киут сообщил, что в обеспечении безопасности на дорогах сотрудникам Госавтоинспекции будут помогать сотрудники других подразделений МВД.
Бадра Гунба поручил разработать детальный план движения автотранспорта и ежедневно информировать граждан о возможных изменениях через СМИ. Он призвал организаторов марафона, руководство МВД и Администрацию Сухума сделать все возможное, чтобы минимизировать неудобства для жителей и гостей столицы. Вице-президент также обратился к гражданам с просьбой проявить понимание в связи с кратковременными ограничениями движения в день проведения этого важного спортивного мероприятия.
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