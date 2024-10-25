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Абхазия Информ

ДИНАРА СМЫР ВСТРЕТИЛАСЬ С ДИРЕКТОРОМ ДХШ ИМ. В. И. СУРИКОВА

Новости Пятница, 25 октября 2024 17:16
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ДИНАРА СМЫР ВСТРЕТИЛАСЬ С ДИРЕКТОРОМ ДХШ ИМ. В. И. СУРИКОВА

Сухум. 25 октября 2024. Абхазия-Информ. Врио министра культуры Республики Абхазия Динара Смыр встретилась с директором ДХШ № 2 им. В. И. Сурикова Ириной Кошеляевой.

«Вот уже 11 лет как развивается сотрудничество и дружба между центром детского творчества «Айнар» и детской художественной школой города Липецка. За годы существования творческого проекта было реализовано более 10 совместных выставок, проведены обменные мастер-классы, различные арт-плэнеры, которые способствуют развитию культурных и укреплению отношений дружественных стран», – отметила врио министра культуры Динара Смыр.

Директор детской художественной школы № 2 им. В. И. Сурикова Ирина Кошеляева рассказала о сегодняшней выставке и поблагодарила Министерство культуры за поддержку и за возможность совместной реализации подобных проектов. На встрече также присутствовал директор Дома детского творчества «Айнар» Виталий Кацба.

В 15:00 открылась совместная выставка центра детского творчества «Айнар» и детской художественной школы Липецка.

Прочитано 6 раз Последнее изменение Пятница, 25 октября 2024 17:17

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