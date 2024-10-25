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Абхазия Информ

МИНИСТР ВД ПРОВЕЛ ВСТРЕЧУ С РУКОВОДИТЕЛЯМИ СЛЕДСТВЕННЫХ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ

Новости Пятница, 25 октября 2024 17:12
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МИНИСТР ВД ПРОВЕЛ ВСТРЕЧУ С РУКОВОДИТЕЛЯМИ СЛЕДСТВЕННЫХ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ

Сухум. 25 октября 2024. Абхазия-Информ. Министр внутренних дел Роберт Киут принял руководителей следственных подразделений ведомства, которые успешно окончили высшие академические курсы по программе повышения квалификации.

Следователи МВД Абхазии прошли обучение по дополнительной профессиональной программе повышения квалификации для руководящего состава следственных подразделений по теме «Организация деятельности органов предварительного следствия». Так же освоили принципы организационно-методического обеспечения расследования преступлений в сфере незаконного оборота наркотических средств, экономической направленности и преступлений, совершенных с использованием информационных технологий и телекоммуникаций, методики использования информационных технологий в деятельности руководителя органа предварительного следствия, организации предупредительно-профилактической работы и многими другими специфическими профессиональными навыками.

Роберт Киут поблагодарил следователей за ответственный подход к повышению профессионального уровня и отметил, что ведомство будет наращивать технико-криминалистическое обеспечение для расследования отдельных видов преступлений….

Об этом сообщает сайт МВД.

Прочитано 5 раз Последнее изменение Пятница, 25 октября 2024 17:15

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