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Абхазия Информ

ПРОДОЛЖАЮТСЯ РАБОТЫ ПО БЛАГОУСТРОЙСТВУ ДВОРОВ НА УЛИЦЕ ДЗИДЗАРИЯ В СУХУМЕ

Новости Четверг, 24 октября 2024 17:09
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ПРОДОЛЖАЮТСЯ РАБОТЫ ПО БЛАГОУСТРОЙСТВУ ДВОРОВ НА УЛИЦЕ ДЗИДЗАРИЯ В СУХУМЕ

Сухум. 24 октября 2024. Абхазия-Информ. По поручению главы Администрации города Сухум Беслана Эшба начаты работы по благоустройству дворовой территории домов №22 и №24 по улице Дзидзария. Эти работы стали результатом обращения жителей, которые неоднократно жаловались на подтопление дворов после дождей и разрушенное дорожное покрытие.

Директор муниципального учреждения «Горстройпроект» Астамур Пипия рассказал о ходе работ, которые были начаты две недели назад.

«На сегодняшний день завершено бетонирование части двора у дома №24, а также установлен ливневой лоток для отвода дождевой воды. Общая площадь производимых работ составляет 1600 квадратных метров, включая 90 метров открытого ливневого лотка и 80 метров ливневой трубы, которые будут подключены к городской системе водоотведения», – сказал Пипия.

На данном этапе проводятся подготовительные работы по бетонированию оставшейся части двора, включая выездную зону на центральную дорогу и дорогу, ведущую к Детской больнице.

«Были демонтированы старые бетонные и асфальтовые покрытия, отсыпана щебенка, уложена дорожная сетка и установлена опалубка для заливки нового бетонного покрытия», – добавил представитель «Горстройпроекта».

В проекте задействованы около пяти рабочих и четыре единицы техники. Все работы финансируются из местного бюджета, сметная стоимость проекта превышает 5 миллионов рублей.

По словам Пипия, работы были временно приостановлены из-за неблагоприятных погодных условий, но на днях начался второй этап бетонирования. Завершение всех работ планируется в течение месяца, в зависимости от погодных условий.

По словам Аиды Джопуа, проживающей в одном из домов, раньше дворы регулярно подтапливало, вода затекала в подвальные помещения, создавая сырые и небезопасные условия. Сегодня жители наблюдают, как благоустройство изменяет их двор к лучшему.

Работы продолжаются и будут завершены в течение месяца. Администрация города уделяет внимание каждому объекту, стремясь улучшить условия проживания для жителей столицы.

Об этом сообщает пресс-служба президента.

Прочитано 4 раз Последнее изменение Четверг, 24 октября 2024 17:12

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