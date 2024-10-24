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Абхазия Информ

ЗАСЕДАНИЕ ПАРЛАМЕНТСКОГО КОМИТЕТА ПО ГОСУДАРСТВЕННО-ПРАВОВОЙ ПОЛИТИКЕ

Новости Четверг, 24 октября 2024 17:04
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ЗАСЕДАНИЕ ПАРЛАМЕНТСКОГО КОМИТЕТА ПО ГОСУДАРСТВЕННО-ПРАВОВОЙ ПОЛИТИКЕ

Сухум. 24 октября 2024. Абхазия-Информ. Под председательством Даута Хутаба состоялось заседание парламентского Комитета по государственно-правовой политике. В нем приняли участие председатель Верховного суда Саида Бутба, министр юстиции Анри Барциц и его заместитель Эснат Лакербая.

Депутаты обсудили проект постановления о порядке и сроках вступления в силу положений Конституционного закона Республики Абхазия «О судебной власти», касающееся введения в действие автоматизированной судебно-информационной системы (АСИС).

В рамках заседания депутаты рассмотрели предложения президента Аслана Бжания об избрании на должность судьи Верховного суда Республики Абхазия Дениса Цвижба.

Комитет единогласно решил рекомендовать Парламенту утвердить кандидатуру Д. Цвижба на ближайшем заседании сессии.

Затем участники заседания обсудили проект закона «О внесении изменений в статьи 2 и 11 Закона Республики Абхазия «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей», в котором предлагается передать функции осуществления государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей Министерству по налогам и сборам Республики Абхазия.

Прочитано 6 раз Последнее изменение Четверг, 24 октября 2024 17:09

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