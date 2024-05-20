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Абхазия Информ

ГОСУДАРСТВО ВЫДЕЛИЛО ОКОЛО 4 МЛН РУБЛЕЙ НА ПРИОБРЕТЕНИЕ ЗЕРЕН КУКУРУЗЫ ДЛЯ ПОСЕВА

Новости Понедельник, 20 мая 2024 17:58
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ГОСУДАРСТВО ВЫДЕЛИЛО ОКОЛО 4 МЛН РУБЛЕЙ НА ПРИОБРЕТЕНИЕ ЗЕРЕН КУКУРУЗЫ ДЛЯ ПОСЕВА

Сухум. 20 мая 2024. Абхазия-Информ. На приобретение зерен кукурузы для посева выделено до 4 млн рублей. Об этом сообщил министр сельского хозяйства Беслан Джопуа.

«Президент Аслан Бжания поручил нам выяснить, как   в селах обстоят дела с посевной кампанией, учитывая, что прошлый год был засушливый и урожая было мало. Общаясь с главами администраций сел, мы выяснили, что у малоимущих семей, да и в целом у населения, мало посевной кукурузы. Правительство изыскало средства, чтобы приобрести по 20 тонн кукурузы для Очамчырского и Гудаутского районов», – сказал Джопуа.

В Гудауту доставили около 19 тонн хорошего посевного материала. Кукурузу уже раздают по селам.

«Посадочный материал в основном получат малоимущие семьи, семьи погибших в войне и те, кто нуждается в посевном материале. На этой неделе кукуруза будет доставлена в Очамчырский район», – сказал Джопуа.

Министр отметил, что по указанию президента «Абхазтоп» выделил 40 тонн дизтоплива, для проведения посадочных работ в двух районах. Топливо также будет роздано малоимущим семьям и семьям погибших в войне.

Прочитано 8 раз Последнее изменение Понедельник, 20 мая 2024 18:36

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