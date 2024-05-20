ГОСУДАРСТВО ВЫДЕЛИЛО ОКОЛО 4 МЛН РУБЛЕЙ НА ПРИОБРЕТЕНИЕ ЗЕРЕН КУКУРУЗЫ ДЛЯ ПОСЕВА

Сухум. 20 мая 2024. Абхазия-Информ . На приобретение зерен кукурузы для посева выделено до 4 млн рублей. Об этом сообщил министр сельского хозяйства Беслан Джопуа. «Президент Аслан Бжания поручил нам выяснить, как в селах обстоят дела с посевной кампанией, учитывая, что прошлый год был засушливый и урожая было мало. Общаясь с главами администраций сел, мы выяснили, что у малоимущих семей, да и в целом у населения, мало посевной кукурузы. Правительство изыскало средства, чтобы приобрести по 20 тонн кукурузы для Очамчырского и Гудаутского районов», – сказал Джопуа.