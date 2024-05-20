ГОСУДАРСТВО ВЫДЕЛИЛО ОКОЛО 4 МЛН РУБЛЕЙ НА ПРИОБРЕТЕНИЕ ЗЕРЕН КУКУРУЗЫ ДЛЯ ПОСЕВА
Новости Понедельник, 20 мая 2024 17:58
Сухум. 20 мая 2024. Абхазия-Информ. На приобретение зерен кукурузы для посева выделено до 4 млн рублей. Об этом сообщил министр сельского хозяйства Беслан Джопуа.
«Президент Аслан Бжания поручил нам выяснить, как в селах обстоят дела с посевной кампанией, учитывая, что прошлый год был засушливый и урожая было мало. Общаясь с главами администраций сел, мы выяснили, что у малоимущих семей, да и в целом у населения, мало посевной кукурузы. Правительство изыскало средства, чтобы приобрести по 20 тонн кукурузы для Очамчырского и Гудаутского районов», – сказал Джопуа.
В Гудауту доставили около 19 тонн хорошего посевного материала. Кукурузу уже раздают по селам.
«Посадочный материал в основном получат малоимущие семьи, семьи погибших в войне и те, кто нуждается в посевном материале. На этой неделе кукуруза будет доставлена в Очамчырский район», – сказал Джопуа.
Министр отметил, что по указанию президента «Абхазтоп» выделил 40 тонн дизтоплива, для проведения посадочных работ в двух районах. Топливо также будет роздано малоимущим семьям и семьям погибших в войне.
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