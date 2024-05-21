АСЛАН БЖАНИЯ ПРИНЯЛ ПРЕЗИДЕНТА АКАДЕМИИ НАУК ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

Сухум. 21 мая 2024. Абхазия-Информ . Состоялась встреча главы государства Аслана Бжания с президентом Академии Наук Чеченской Республики Джамбулатом Умаровым. Тепло приветствуя гостя, президент сказал, что в Абхазии особое внимание уделяют сотрудничеству с представителями северокавказских республик.