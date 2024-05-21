АСЛАН БЖАНИЯ ПРИНЯЛ ПРЕЗИДЕНТА АКАДЕМИИ НАУК ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

Сухум. 21 мая 2024. Абхазия-Информ. Состоялась встреча главы государства Аслана Бжания с президентом Академии Наук Чеченской Республики Джамбулатом Умаровым. Тепло приветствуя гостя, президент сказал, что в Абхазии особое внимание уделяют сотрудничеству с представителями северокавказских республик.
«Взаимодействие с братской Чечней носит многоплановый характер. Ваш приезд – тому подтверждение. Я очень рад, что наши научные круги активно взаимодействуют между собой. Все это служит укреплению связей между республиками», – сказал Аслан Бжания.
Джамбулат Умаров рассказал, что посещает Абхазию с 1991 года.
«Это, пожалуй, одно из тех сакральных мест, где я не чувствую себя в гостях, а ощущаю общность с прекрасным, многонациональным народом Абхазии, который всегда принимает радушно гостей», – отметил он.
Аслан Бжания передал приглашение посетить Абхазию главе Чеченской Республики Рамзану Кадырову в любое удобное для него время.
В ходе встречи обсуждались актуальные вопросы, касающиеся развития и укрепления научных связей.
Во встрече принял участие президент Академии Наук Абхазии Зураб Джапуа.