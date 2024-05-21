АЛЕКСАНДР АНКВАБ ВСТРЕТИЛСЯ С ПРЕДСТАВИТЕЛЯМИ ММКК В АБХАЗИИ

Сухум. 21 мая 2024. Абхазия-Информ . Премьер-министр Абхазии Александр Анкваб принял главу миссии Международного комитета Красного креста Чынгыза Райымбекова и представителя МККК по вопросам пропавших без вести на Кавказе Аньес Коту.