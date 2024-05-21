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Абхазия Информ

АЛЕКСАНДР АНКВАБ ВСТРЕТИЛСЯ С ПРЕДСТАВИТЕЛЯМИ ММКК В АБХАЗИИ

Новости Вторник, 21 мая 2024 18:57
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АЛЕКСАНДР АНКВАБ ВСТРЕТИЛСЯ С ПРЕДСТАВИТЕЛЯМИ ММКК В АБХАЗИИ

Сухум. 21 мая 2024. Абхазия-Информ. Премьер-министр Абхазии Александр Анкваб принял главу миссии Международного комитета Красного креста Чынгыза Райымбекова и представителя МККК по вопросам пропавших без вести на Кавказе Аньес Коту.

Глава миссии отметил, что встреча является для них важной в преддверии очередного заседания трехстороннего координационного механизма, который состоится в Стамбуле 29 мая.

Аньес Коту рассказала премьер-министру о проделанной за последние девять месяцев работе, связанной с поиском пропавших без вести во время Отечественной войны народа Абхазии 1992-1993 годов.

Она отметила, что есть продвижения по определению потенциальных мест захоронения пропавших без вести. Информация об этом предоставлена местным органам власти в Абхазии. Работы в некоторых местах уже начались.

Аньес Коту заверила премьер-министра, что МККК делает все возможное, чтобы все семьи пропавших без вести были вовлечены в процесс поиска и выразила надежду, что будут конкретные результаты.

Александр Анкваб поблагодарил представителей МККК за проводимую работу и обещал всестороннюю помощь властей Абхазии по поиску пропавших без вести людей.

Прочитано 10 раз Последнее изменение Вторник, 21 мая 2024 18:59

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