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Абхазия Информ

ЕЖЕГОДНО ГОСУДАРСТВОМ ВЫДЕЛЯЕТСЯ ВСЕ БОЛЬШЕ ФИНАНСОВЫХ СРЕДСТВ НА ПРИОБРЕТЕНИЕ ЖИЛЬЯ ДЛЯ НУЖДАЮЩИХСЯ ГРАЖДАН

Новости Пятница, 26 июля 2024 20:42
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ЕЖЕГОДНО ГОСУДАРСТВОМ ВЫДЕЛЯЕТСЯ ВСЕ БОЛЬШЕ ФИНАНСОВЫХ СРЕДСТВ НА ПРИОБРЕТЕНИЕ ЖИЛЬЯ ДЛЯ НУЖДАЮЩИХСЯ ГРАЖДАН

Сухум. 26 июля 2024. Абхазия-Информ. Глава правового отдела Министерства соцобеспечения и демографической политики Ромео Черкезия рассказал «Апсны.Иахьа» о реализации программы «Жилище 2023-2025».

По словам Черкезия, в 2024 году предусмотрено 60 млн руб. на программу «Жилище 2023-2025».

В 2021-2022 году программа предусматривала на реализацию по 40 млн рублей. С 2023 года выделяется по 60 млн руб.

«В этом году предусмотрено 60 млн руб. Комиссия провела заседание, и были одобрены материалы на следующие категории:

– инвалиды I группы, в том числе, инвалиды I группы Отечественной войны народа Абхазии 1992-1993 гг.,

– лица, на иждивении которых находится ребенок-инвалид или инвалид с детства,

– дети, оба родителя которых погибли или пропали без вести, категория детей-сирот,

– многодетные семьи, имеющие пять и более детей», – сказал Черкезия.

Он отметил, что сертификаты на приобретение жилья получат около 60 семей. Остальные категории также по программе получат жилье, но не в этом году, а при дальнейшем рассмотрении.

Прочитано 5 раз Последнее изменение Пятница, 26 июля 2024 20:45

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