ЕЖЕГОДНО ГОСУДАРСТВОМ ВЫДЕЛЯЕТСЯ ВСЕ БОЛЬШЕ ФИНАНСОВЫХ СРЕДСТВ НА ПРИОБРЕТЕНИЕ ЖИЛЬЯ ДЛЯ НУЖДАЮЩИХСЯ ГРАЖДАН
Сухум. 26 июля 2024. Абхазия-Информ. Глава правового отдела Министерства соцобеспечения и демографической политики Ромео Черкезия рассказал «Апсны.Иахьа» о реализации программы «Жилище 2023-2025».
По словам Черкезия, в 2024 году предусмотрено 60 млн руб. на программу «Жилище 2023-2025».
В 2021-2022 году программа предусматривала на реализацию по 40 млн рублей. С 2023 года выделяется по 60 млн руб.
«В этом году предусмотрено 60 млн руб. Комиссия провела заседание, и были одобрены материалы на следующие категории:
– инвалиды I группы, в том числе, инвалиды I группы Отечественной войны народа Абхазии 1992-1993 гг.,
– лица, на иждивении которых находится ребенок-инвалид или инвалид с детства,
– дети, оба родителя которых погибли или пропали без вести, категория детей-сирот,
– многодетные семьи, имеющие пять и более детей», – сказал Черкезия.
Он отметил, что сертификаты на приобретение жилья получат около 60 семей. Остальные категории также по программе получат жилье, но не в этом году, а при дальнейшем рассмотрении.
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