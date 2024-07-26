ЗА ПЕРВОЕ ПОЛУГОДИЕ 2024 ГОДА СЛУЖБА СУДЕБНЫХ ИСПОЛНИТЕЛЕЙ ВЗЫСКАЛА БОЛЕЕ 73 МЛН РУБЛЕЙ
Сухум. 26 июля 2024. Абхазия-Информ. Подведению итогов деятельности Службы судебных исполнителей Минюста РА за первое полугодие 2024 года посвящалось совещание под председательством заместителя министра юстиции Руслана Лагвилава.
Взысканная сумма за шесть месяцев 2024 года, подлежащая перечислению в бюджет республики, составила 73 869 162 рубля. Это значительно превышает сумму, поступившую в бюджет Абхазии за аналогичный период прошлого года.
Взысканная сумма в пользу юридических и физических лиц за отчётный период 2024 года составляет 37 826 852 рубля, что на 12 034 214 рублей больше показателей прошлого года.
По итогам совещания замминистра охарактеризовал работу сотрудников Службы как «твердо удовлетворительную с положительной динамикой». Он в очередной раз обратил внимание на такое направление деятельности ССИ, как взыскание алиментов, поскольку подобного рода взыскания играют важную роль в обеспечении финансовой стабильности детей.
Не менее важной задачей является эффективное и своевременное исполнение требований исполнительных документов по взысканию денежных средств, подлежащих перечислению в бюджет республики.
В завершение совещания Лагвилава поблагодарил личный состав Службы за проделанную работу. Вместе с тем он указал на необходимость сосредоточиться на повышении уровня организации работы по более качественному и оперативному выполнению плановых и прогнозных показателей.
Об этом сообщает пресс-служба Минюста.
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