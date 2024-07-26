В ПРАВИТЕЛЬСТВЕ ОБСУДИЛИ МЕРОПРИЯТИЯ ПО РЕМОНТУ И РЕКОНСТРУКЦИИ ОБЪЕКТОВ В 2024 ГОДУ

Сухум. 26 июля 2024. Абхазия-Информ. Премьер-министр Александр Анкваб провел совещание, на котором обсудили мероприятия по перечню объектов, подлежащих строительству, ремонту и реконструкции в 2024 году за счет средств республиканского бюджета. В совещании приняли участие вице-премьер, министр финансов Владимир Делба, вице-премьер, министр экономики Кристина Озган, начальник Управления капитального строительства Тимур Агрба.

По городу Сухум профинансированы ремонтные работы на сумму 30 млн рублей;

Гагрский район – 12 млн 500 тысяч рублей;

Гудаутский район – 21 млн 545 тысяч рублей;

Сухумский район – 2 млн 890 тысяч рублей;

Гулрыпшский район – 6 млн 100 тысяч рублей;

Очамчырский район – 8 млн 961 тысяча рублей,

Ткуарчалский район – 7 млн 201 тысяча рублей,

Галский район – 1 млн 250 тысяч рублей.​

По дополнительному перечню объектов, подлежащих строительству, ремонту и реконструкции в 2024 году за счет средств республиканского бюджета

в городе Сухум профинансированы работы на сумму 16 млн рублей;

Гагрский район – 2 млн 504 тысячи рублей;

Гудатский район – 11 млн​ 760 тысяч рублей;

Сухумский район – 30 млн 474 тысячи рублей;

Гулрыпшский район – 7 млн 722 тысячи рублей;

Очамчырский район – 4 млн​ 184 тысячи рублей;

Ткуарчалский район – 9 млн 205 тысяч рублей;

Галский район – 5​ млн 663 тысячи рублей.

Всего по основному и дополнительному перечню профинансировано работ на сумму 178 млн 717 тысяч рублей. Среди ремонтирующихся и восстанавливающихся объектов – школы, детские сады, объекты культуры, а также ремонт мостов и автодорог, асфальтирование сельских дорог, ремонт системы водоснабжения, благоустройство дворовых территорий.

Об этом сообщает сайт правительства.