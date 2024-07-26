ЗА ШЕСТЬ МЕСЯЦЕВ ГТК ПОПОЛНИЛ БЮДЖЕТ ПОЧТИ НА ДВА МЛРД РУБЛЕЙ
Новости Пятница, 26 июля 2024 20:30
Сухум. 26 июля 2024. Абхазия-Информ. По итогам за первое полугодие текущего года таможенными органами начислено 1 млрд 924,0 млн руб., сообщили «Апсны.Иахьа» в Государственном таможенном комитете.
Так, по информации ГТК, плановый показатель по таможенным платежам за два квартала 2024 года в размере 1 млрд 428,0 млн руб. выполнен на 135%.
В сравнении с показателями за аналогичный период 2023 года в текущем году начислено на 418,0 млн рублей больше (за 6 месяцев 2023 года было начислено 1 млрд 506,0 млн руб.).
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