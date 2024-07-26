БЮДЖЕТ ФОНДА СОЦСТРАХА ЗА ЧЕТЫРЕ ГОДА ВЫРОС БОЛЕЕ ЧЕМ В ДВА РАЗА

Сухум. 26 июля 2024. Абхазия-Информ. В 2024 году общий размер бюджета Фонда составит 197 812 500 рублей, хотя: всего четыре года назад, в 2020 г., он составлял 96 млн руб., сообщили Апсны.Иахьа в фонде. Фонд социального страхования непосредственно связан с проводимой государством социальной политикой, и сейчас делается все возможное, чтобы работники государственных и негосударственных предприятий и организаций Республики Абхазия почувствовали о них заботу государства.

Доходная часть бюджета за 2023 год составила 179 644 600руб., что составляет 109,6% от запланированного, в том числе, доходы по страховым платежам в Фонд составили 161 342 200руб., или 109,3% от запланированного, в том числе, по бюджетным организациям 51 749 000руб. или 110,9 % от запланированного, по юр. лицам и индивидуальным предпринимателям 109 593 200руб., что составляет 109,3% от запланированного. Таким образом, бюджет Фонда по доходам был перевыполнен, что стало возможным как благодаря общему повышению фонда оплаты труда в республике (что привело к увеличению доходов ФСС и ОТ РА), так и благодаря бюджетной дисциплине, регулярному и своевременному перечислению страховых взносов в бюджет ФСС и ОТ РА, кроме того было собрано недоимок на сумму 9 358 700 руб., что вызвано эффективной работой во взаимодействии с налоговыми органами.

Расходная часть бюджета составила 163 375 800 руб., или 99,7% от запланированного. Из-за облегчения эпидемической ситуации по сравнению с предшествующими годами расходы на пособия по временной нетрудоспособности уменьшились до 13 494 000 руб., при запланированных 30 118 000руб. Увеличились расходы по пособиям по беременности и родам, по рождению ребенка и по уходу за ребенком до достижения им полутора лет, эти расходы соответственно составили 37 044 600 руб., 26 578 200 руб. и 34 553 100 руб.

Из-за экономии по другим статьям расходов стало возможным увеличение расходов на санаторно-курортное лечение до 26 426 700. руб. Путевками на санаторно-курортное лечение в прошлом году по линии Фонда воспользовались 314 человек. Наши граждане проходят лечение и оздоровление в лучших санаторно-курортных учреждениях Российской Федерации, на уровне мировых стандартов. Большой объем работы по этому направлению деятельности ФССиОТ РА проводит зам. Председателя Фонда Чантурия Ирма Геронтьевна. Граждане довольны нашей работой, они получают прекрасную возможность поправить свое здоровье.

В 2024 году общий размер бюджета Фонда составит 197 812 500 рублей, для сравнения: всего четыре года назад в 2020г. он составлял 96 млн.р. Существенное повышение стало возможным благодаря ежегодному повышению заработных плат для работников как бюджетной, так и небюджетной сферы, что влечет за собой увеличение общего размера страховых взносов в ФСС и ОТ РА, так как они начисляются в процентах от фонда заработной платы.

Если страховые взносы в 2023 году планировались в размере 146 939 300 рублей, то в 2024 году они запланированы в размере 185 636 600 рублей.

Фонд социального страхования и охраны труда на сегодняшний день делает всё от него зависящее для поддержки государственной политики по защите интересов ребенка, стимулированию материнства, поощрению высокого уровня рождаемости. С учётом инфляции и стоимости жизни Фонд систематически повышает пособия по государственному социальному страхованию. Пособия уже поднимались дважды, а в прошлом году Фонд выступил с проектом о повышении размера пособий по рождению ребенка для работающих родителей до 27000 руб., а для неработающих родителей до 22000 руб. Постановление Правительства по данному вопросу уже принято.

Первый раз за долгие годы Фонд предпринял повышение пособий в 2022г. году, сначала в небольшом размере, а с первого января прошлого года пособия были повышены значительно: по уходу за ребенком – с 3000 до 7000 рублей, по рождению ребенка для работающих родителей – с 15000 до 22000 рублей, для неработающих родителей – до 17000 рублей.

Всего за время, в течение которого три раза повышались пособия, указанные виды пособий увеличились в два раза и более. При этом Фонд с превышением исполняет доходную часть своего бюджета, этих средств достаточно для выплаты всех видов пособий.