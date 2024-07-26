В ГУЛРЫПШСКОМ РАЙОНЕ ЗАКУПИЛИ НОВУЮ СПЕЦТЕХНИКУ

Сухум. 26 июля 2024. Абхазия-Информ. Администрация Гулрыпшского района существенно обновила парк коммунальной техники и приступила к строительству гаража с ремонтной и автомоечной зонами для качественного содержания новой техники. За 2023 - 2024 годы приобретено 8 единиц специализированной техники, что значительно повысило эффективность работы коммунальных служб.

Среди новых приобретений – ассенизаторная машина, которая будет не только обслуживать муниципальные объекты, но и сможет предоставляться в аренду частным лицам. Также закуплена гидродинамическая установка для прочистки канализации, два трактора «Беларусь» с дополнительным оборудованием для вывоза веток после обрезки деревьев, мини-экскаватор для работы в труднодоступных местах, погрузчик-экскаватор и мини-погрузчик для различных коммунальных работ.

«Укомплектованность уже достаточно большая, но мы планируем приобрести еще несколько единиц техники. Особенно актуально сейчас приобретение большого гусеничного экскаватора для расширения и очистки русел рек», – сообщили в администрации района.

Параллельно с обновлением технического парка ведется строительство специализированного гаража.

«Гараж необходим для защиты техники от погодных условий. В нем будут освещение, смотровая яма для ремонта и автомоечный бокс. Гараж сможет вместить 9 единиц коммунальной и специализированной техники», – пояснил заместитель начальника МУП ЖКХ Тимур Начкебия.

Приобретение собственной техники позволит району оперативно реагировать на чрезвычайные ситуации и экономить бюджетные средства, ранее тратившиеся на аренду. Кроме того, новое оборудование поможет жителям в решении бытовых задач.

Эта модернизация, как считают в администрации Гулрыпшского района, значительный шаг вперед в развитии коммунальной инфраструктуры района, который повысит качество жизни местного населения и готовность к различным природным катаклизмам.