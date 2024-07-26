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Абхазия Информ

СТАРТОВАЛ ОТКРЫТЫЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ ТУРНИР ПО ТАЙСКОМУ БОКСУ

Новости Пятница, 26 июля 2024 17:37
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СТАРТОВАЛ ОТКРЫТЫЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ ТУРНИР ПО ТАЙСКОМУ БОКСУ

Сухум. 26 июля 2024. Абхазия-Информ. В Сухуме стартовал Открытый международный турнир по тайскому боксу «Кубок Георгия Победоносца». Соревнования проходят среди мальчиков и девушек 10-11 лет, юношей и девушек 12-13 и 14-15 лет, юниоров и юниорок 16-17 лет и мужчин 18-40 лет.

В турнире принимают участие 270 спортсменов из Армении, Беларуси, Краснодарского края, Чечни, Ставропольского края, Московской области, ДНР, ЛНР, Дагестана, Новороссийска, Сухума, Гудауты, Гагрского района и Гала.

Главный судья – судья всероссийской категории Арут Коваленко.

Прочитано 9 раз Последнее изменение Пятница, 26 июля 2024 17:38

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