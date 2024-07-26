Сухум. 26 июля 2024. Абхазия-Информ. В Сухуме стартовал Открытый международный турнир по тайскому боксу «Кубок Георгия Победоносца». Соревнования проходят среди мальчиков и девушек 10-11 лет, юношей и девушек 12-13 и 14-15 лет, юниоров и юниорок 16-17 лет и мужчин 18-40 лет.