В КАБМИНЕ ПРОШЛА ВСТРЕЧА СО СВЯЩЕНОСЛУЖИТЕЛЯМИ

Священнослужители обратили внимание премьер-министра на высказывание отца Давида (Сарсания) в интервью проекту «НЕзависимость».

В частности, отец Давид заявил: «...Я только лишь за то, чтобы в Абхазии существовал канонический институт Церкви. …ответственность с канонической точки зрения за нашу территорию остается у Грузинской Православной церкви, поэтому надо садиться с ними за стол переговоров и выяснять отношения, как эту ситуацию разрулить…»

«Наши взаимоотношения с Грузинской церковью определены давно. И этот выбор был сделан осознанно. Грузинская церковь поддержала ввод войск Госсовета Грузии в Абхазию, не осудила убийство мирных граждан и многое другое. Она, более того, благословляла их на ратные подвиги. Грузинские церковные служители ушли отсюда, они давно не окормляют нашу паству, между нами нет никакой духовной общности. Они сколько угодно могут называть Абхазию своей территорией, сколько угодно могут говорить о том, что нет Абхазкой церкви как таковой. Не всякий говорящий говорит истину. У нас есть Абхазское государство, есть народ Абхазии, есть Абхазская церковь, есть священнослужители, которые несут церковную службу. Есть храмы, которые мы содержим добротой своей души», - сказал Александр Анкваб.

Он напомнил священнослужителям, что в 20­13 году, будучи президентом Абхазии, подчеркивал, что связи абхазского духовенства и православного народа, как и общества в целом, с Грузией и её церковью давно и невосполнимо утрачены.

Александр Анкваб отметил, что его мнение неизменно – Абхазская Православная церковь должна добиться автокефалии.

«Мы чтим, как и вы, историю своей страны, тяготы, те проблемы, которые мы преодолели, чтим память людей, которые положили жизни на алтарь победы, мы чтим память российских миротворцев, которые после войны оберегали жизнь в Абхазии, 117 из них погибло. Константинопольскому патриарху не позволено вмешиваться в нашу судьбу, и грузинскому католикосату, в том числе. У них много своих проблем. Мы сами разберемся в своих временных трудностях», – отметил Александр Анкваб.

«Спасибо, что вы печетесь не только о политических актах, но и судьбе нашей святой церкви. Мы вас благодарим», – сказал игумен Игнатий.