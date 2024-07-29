ХИЩЕНИЕ ЧУЖОГО ИМУЩЕСТВА В ОСОБО КРУПНОМ РАЗМЕРЕ

Сухум. 29 июля 2024. Абхазия-Информ. Обвинение в хищении имущества в особо крупном размере из строящегося гостиничного комплекса предъявлено двум жителям Гагрского района. Следствием установлено, что Гривапш Павел Заурович, 1984 г.р., проживающий в г. Гагра, действуя группой лиц по предварительному сговору с Конджария Анри Лютиковичем, 1989 г.р., жителем п. Бзыпта, проникли на территорию строящейся гостиницы «Изумруд по ул. Абазгаа, откуда похитили блоки сплит систем. Сумма причиненного ущерба потерпевшему составила 209 тыс. рублей.

Последние были задержаны сотрудниками уголовного розыска Гагрского районного управления внутренних дел в г. Гагра, когда следовали на автомобиле «Ниссан Серена» с подложными госномерными знаками. Похищенное имущество изъято.

Расследование в рамках возбужденного уголовного дела проводит следственное подразделение Гагрского РУВД. На период предварительного расследования обвиняемые содержатся под стражей.

Об этом сообщает сайт МВД.