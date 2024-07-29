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Абхазия Информ

ПРОШЕЛ РЕЙД ПО ВЫЯВЛЕНИЮ НЕТРЕЗВЫХ ВОДИТЕЛЕЙ РЕЙСОВОГО ТРАНСПОРТА

Новости Понедельник, 29 июля 2024 13:26
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ПРОШЕЛ РЕЙД ПО ВЫЯВЛЕНИЮ НЕТРЕЗВЫХ ВОДИТЕЛЕЙ РЕЙСОВОГО ТРАНСПОРТА

Сухум. 29 июля 2024. Абхазия-Информ. Согласно поручению ВРИО начальника Госавтоинспекции Дамея Авидзба упор в ходе рейда был сделан на водителей маршрутных такси и рейсовых автобусов. Данный акцент в работе сотрудников вызван частыми жалобами граждан – пассажиров маршруток и автобусов. Граждане звонят на линию доверия МВД, а также нередко жалуются на «неадекватное поведение» управляющих рейсовым общественным транспортом в социальных сетях.

Уже в первые минуты рейдового мероприятия ранним утром 28 июля были выявлены нетрезвые водители.

«Сотрудники Госавтоинспекции уже несколько месяцев работают без выходных, постоянно призывая граждан к бдительности и безопасному вождению, а также соблюдению правил дорожного движения», – отметил ответственный за рейд первый замначальника ГАИ Аслан Базба.

Меж тем, как показывает статистика, наши граждане не осознают до конца степень ответственности и риска, садясь за руль в нетрезвом состоянии, считает Базба.

Так, ранним утром 28 июля выявлено трое водителей в нетрезвом состоянии – двое пребывали под воздействием наркотических средств, один в алкогольном опьянении.

Всего за 4 часа работы рейда выявлено 20 правонарушений.

По приказу министра внутренних дел Роберта Киут рейдовые мероприятия по всей стране продолжатся далее в усиленном режиме.

Об этом сообщает сайт МВД.

Прочитано 8 раз Последнее изменение Понедельник, 29 июля 2024 13:28

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