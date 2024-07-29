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Абхазия Информ

ПОНАДОБИЛАСЬ ПОМОЩЬ СПАСАТЕЛЕЙ

Новости Понедельник, 29 июля 2024 13:28
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ПОНАДОБИЛАСЬ ПОМОЩЬ СПАСАТЕЛЕЙ

Сухум. 29 июля 2024. Абхазия-Информ. Пятерым гражданам республики понадобилась помощь спасателей в районе Ольгинских водопадов в Цебельдинском ущелье. Из-за сильного дождя резко поднялся уровень реки Мачара, вследствие чего отдыхавшие на её берегу люди не смогли переправиться через бурные потоки воды. Сигнал о происшествии поступил в МЧС Абхазии в 16 часов 15 минут.

Сотрудники поисково-спасательного отряда МЧС прибыли на место происшествия, натянули веревочную переправу и эвакуировали людей. Пострадавших нет.

Прочитано 5 раз Последнее изменение Понедельник, 29 июля 2024 13:29

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