Сухум. 29 июля 2024. Абхазия-Информ. Пятерым гражданам республики понадобилась помощь спасателей в районе Ольгинских водопадов в Цебельдинском ущелье. Из-за сильного дождя резко поднялся уровень реки Мачара, вследствие чего отдыхавшие на её берегу люди не смогли переправиться через бурные потоки воды. Сигнал о происшествии поступил в МЧС Абхазии в 16 часов 15 минут.