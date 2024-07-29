ПРОДОЛЖАЕТСЯ РАБОТА «МЕЖДУНАРОДНОЙ МУЗЫКАЛЬНОЙ ЛАБОРАТОРИИ АЛИСЫ ГИЦБА»

Сухум. 29 июля 2024. Абхазия-Информ. Проект реализуется с 2022 года с целью укрепления международных связей, тиражирования русской культуры и традиционных духовно-нравственных ценностей среди граждан двух дружественных государств – России и Абхазии, а также представителей ближнего и дальнего зарубежья.

В 2024 году при поддержке президентского фонда культурных инициатив проект пройдёт в третий раз в формате лаборатории, где одним из мероприятий будет «Международный музыкальный конкурс Алисы Гицба» по следующим номинациям: «Академическое вокальное исполнительство» и «Искусство ансамбля».

В предыдущие годы в нём приняли участие более 200 участников из 7-ми стран мира (Россия, Беларусь, Абхазия, Китай, Израиль, Армения, Казахстан).

Создатель и инициатор проекта: Алиса Шалвовна Гицба – заслуженная артистка РФ, народная артистка Республики Абхазия, кавалер ордена «Честь и Слава» II степени, солистка Московского музыкального театра «Геликон-оперы» с 1992 по настоящее время где исполнила свыше 30-ти ведущих партии: Дж. Верди: Аида («Аида»), Виолетта («Травиата»), Леди Макбет («Макбет»); П. Чайковский: Лиза («Пиковая дама»), Татьяна («Евгений Онегин»); Л. Яначек: Эмилия Марти («Средство Макропулоса»), Ф. Пуленк: Она («Человеческий голос»), Мадам Лидуан («Диалоги кармелиток») и др.

Участники проекта студенты колледжей, вузов, сотрудники филармоний, профессионалы в сфере академического вокального искусства Российской Федерации и Республики Абхазия (заслуженные артисты, солисты ведущих профильных культурных институций, преподаватели всех учебных музыкальных заведений) от 18 до 35 лет.

Для оценки участников создается экспертное жюри, которое рассматривает заявочные материалы согласно регламенту. Среди них: заслуженная артистка России – Яна Иванилова, заслуженный артист России – Олег Смирнов (виолончель), художественный руководитель Воронежской филармонии – Ирина Авралева, заслуженный артист России и Абхазии, художественный руководитель и главный дирижёр Государственной хоровой капеллы Москвы – Анатолий Судаков, заслуженный деятель культуры Абхазии, музыковед и преподаватель Сухумского музыкального училища им. А. Чичба – Асида Царгуш, арт-директор, вокальный коуч – Алексей Еник, лауреат международных конкурсов, ведущая музыкальных образовательных программ – Виктория Фернандес (Испания) и председатель жюри, заслуженная артистка РФ, народная артистка Республики Абхазия – Алиса Гицба.

Программа лаборатория проводится в 3 этапа:

1 этап: будет проходить в режиме онлайн и оффлайн (очно) в городах Москва (Россия) и Сухум (Абхазия) на безвозмездной основе. Неформально-образовательная часть по следующим темам: «Секреты мастерства», «Карьера в академическом исполнительстве: пути и преграды», «Само-продюсирование», встречи практикумы с именитыми академическими исполнителями – истории успеха, советы и разбор выступлений участников. Практическая часть этапа содержит в себе мастер-классы и творческие встречи с известными музыкантами, артистами, режиссерами, дирижерами и др. Участники данного этапа, особенно проявившие свои музыкальные способности, креативность, индивидуальность и заинтересованность в изучении академической культуры, пройдут отбор и будут рекомендованы для участия во 2-ом этапе «III Международный музыкальный конкурс Алисы Гицба».

Все участники получат сертификаты.

2 этап: III Международный музыкальный конкурс Алисы Гицба. Этап пройдёт по следующим номинациям: «Академическое вокальное исполнительство» и «Искусство ансамбля», который будет проходить в городе Москве. В рамках данного этапа жюри проведут кастинг и сформируют участников финальных мероприятий.

3 этап: В финальном, 3-м этапе проекта участники выступят на сцене Абхазской филармонии (город Сухум) под рояль, затем 31 октября и 1 ноября состоятся 2 концерта с оркестром (г. Сухум и Пицунда).Все расходы конкурсантов 3 тура (проезд, проживание, питание) на себя берет Оргкомитет проекта.

Спонсоры и партнёры участвующие в поддержке лаборатории и её конкурсных испытаний: АО «АтомЭнергоСбыт», Министерство культуры Республики Абхазия, Посольство Республики Абхазия в Российской Федерации, Московский музыкальный театр «Геликон-опера», ЗАО «АКВАФОН-GSM», Воронежское государственное гастрольно-концертное объединение «Филармония», Мемориальный музей А.Н. Скрябина, ГБУК г. Москвы «Москонцерт», Абхазская государственная филармония имени Раждена Гумба, ООО «Музыкальное обозрение», Государственный музыкальный театр им. И.М.Яушева Ресбулики Мордовия, Научная педагогическая библиотека им. К.Д. Ушинского, Fundación IrinaSamodaeva A.C. (Мексика), Благотворительный фонд «Качество жизни», Информационное агентство Спутник.

В рамках реализации проекта происходит выявление и поддержка молодых талантов. Победители и лауреаты конкурсных испытаний лаборатории получают премии и право выступать в ряде городов России с концертами в течение 2024 и 2025 гг.