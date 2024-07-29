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Абхазия Информ

В СУХУМЕ ПРОШЛИ СОРЕВНОВАНИЯ ПО ПЛАВАНИЮ

Новости Понедельник, 29 июля 2024 13:37
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В СУХУМЕ ПРОШЛИ СОРЕВНОВАНИЯ ПО ПЛАВАНИЮ

Сухум. 29 июля 2024. Абхазия-Информ. В Сухуме прошел Кубок Республики Абхазия по плаванию. В нем приняли участие более 60 спортсменов из городов Абхазии, Москвы и Краснодара. Соревнования проходили среди спортсменов 7-8, 9-10, 11-12, 13-14 и 15-16 лет. Спортсменам предстояло проплыть от 25 до 200 метров. Они преодолевали дистанцию брассом, баттерфляем, на спине и вольным стилем.

Победителями стали: Ирэна Бебия, Василиса Егупова (три первых), Иван Шалин (три первых), Нарсоу Ладария (три первых), Драгомир Журавлев, Мира Кишмария (два первых), Изабелла Иванова, Наала Джопуа (два первых), Даниил Егупов (три первых), Уасхит Гожба (три первых), Кристина Геркен, Дарья Шалина (два первых), Никита Головятенко (три первых), Александр Кравец, Даниэла Кашковская, Нестор Жиба, Софья Жиба (два первых), Тимур Габуния и Юрий Степанов.

Серебряными призерами стали: Тамерлан Гелязетдинов (два вторых), Эльмира Попова (два вторых), Драгомир Журавлев, Давид Багателия, Изабелла Иванова (два вторых), Максим Гетия (два вторых), Мира Кишмария, Анна Калмачихина, Нестор Жиба (два вторых), Давид Джанари (два вторых), Милана Герзмава, Амра Джопуа, Добрыня Журавлев, Святогор Евдокимов, Софья Жиба, Даниэла Кашковская (два вторых), Даут Ладария, Одиссей Аршба, Тимур Габуния, Амра Квициния.

Третьи места заняли: Кемал Какубава, Амра Квициния, Максим Гетия, Санель Бебия, Азамат Гогуа, Сария Гвинджия (два третьих), Давид Багателия, Матвей Ларин, Милана Герзмава, Даут Ладария (два третьих), Юрий Степанов (два третьих), Амра и Наала Джопуа, Одиссей Аршба, Тимур Габуния, Дамир Титов и Доброслава Журавлева.

Главный судья – заслуженный тренер Республики Абхазия Виктор Задорожный.

Прочитано 5 раз Последнее изменение Понедельник, 29 июля 2024 13:38

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