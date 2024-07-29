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Абхазия Информ

САНДРО ЦИМЦБА ОТПРАВИТСЯ НА ПЕРВЕНСТВО ЕВРОПЫ В СОСТАВЕ СБОРНОЙ РОССИИ

Новости Понедельник, 29 июля 2024 13:39
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САНДРО ЦИМЦБА ОТПРАВИТСЯ НА ПЕРВЕНСТВО ЕВРОПЫ В СОСТАВЕ СБОРНОЙ РОССИИ

Сухум. 29 июля 2024. Абхазия-Информ. Боксер из Абхазии, воспитанник Гагрской секции бокса Сандро Цимцба выиграл контрольный спарринг и отправится на первенство Европы в составе сборной России. Спарринги сборной команды России по боксу, в которых определялся окончательный состав сборной среди спортсменов 13-14 лет прошли в городе Серпухове Московской области 26 июля.

Первенство Европы пройдет в Боснии и Герцеговине с 1 по 11 августа.

Сандро Цимцба – победитель Всероссийских соревнований памяти ЗТ СССР Грекова Б.Н., победитель первенства России. Спортсмен является воспитанником тренеров ДЮСШ №1 Гагрского района Эдгара Кирия и Элизбара Джологуа, первый тренер – Владимир Шульгин.

Прочитано 5 раз Последнее изменение Понедельник, 29 июля 2024 13:40

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