САНДРО ЦИМЦБА ОТПРАВИТСЯ НА ПЕРВЕНСТВО ЕВРОПЫ В СОСТАВЕ СБОРНОЙ РОССИИ

Сухум. 29 июля 2024. Абхазия-Информ. Боксер из Абхазии, воспитанник Гагрской секции бокса Сандро Цимцба выиграл контрольный спарринг и отправится на первенство Европы в составе сборной России. Спарринги сборной команды России по боксу, в которых определялся окончательный состав сборной среди спортсменов 13-14 лет прошли в городе Серпухове Московской области 26 июля.