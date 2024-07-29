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Абхазия Информ

ГАГРСКИЙ «РЕАЛ МАДРИД» – ПОБЕДИТЕЛЕМ КУБКА ПО БАСКЕТБОЛУ

Новости Понедельник, 29 июля 2024 13:40
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ГАГРСКИЙ «РЕАЛ МАДРИД» – ПОБЕДИТЕЛЕМ КУБКА ПО БАСКЕТБОЛУ

Сухум. 29 июля 2024. Абхазия-Информ. В Абхазии прошел Кубок по баскетболу 3х3, посвященный 75-летию со дня рождения второго президента Абхазии Сергея Багапш и 100-летию баскетбола Абхазии. Турнир среди взрослых и детских команд проходил с 26 по 27 июля на территории пансионата «Литфонд» на специальном баскетбольном стадионе со шведским покрытием «Bergo» лицензированный «FIBA».

Турнир среди мужских команд чуть омрачил дождь, но несмотря на это удалось выявить лучших.

Первое место заняла команда «Реал Мадрид» из Гагры, второе место у «Гудауты», третьими стали сухумские команды – «Крылья Абхазии» и «Спартак».

Организатором выступал Центр современных спортивных технологий при поддержке Государственного комитета по делам молодежи и спорта и Федерации баскетбола РА.

Кубок среди мужских команд являлся отборочным турниром ОМЛ 3х3, победитель которого отправится на Финал дивизиона Лига Регион. Победители и призеры были награждены специальными призами.

Прочитано 4 раз Последнее изменение Понедельник, 29 июля 2024 13:42

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