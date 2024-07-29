УЧЕНЫЕ УТОЧНЯТ ГЛУБИНУ И ОБНОВЯТ КАРТУ ПЕЩЕРЫ КРУБЕРА В АБХАЗИИ

Сухум. 29 июля 2024. Абхазия-Информ. Ученые и спелеологи с помощью современного топографического оборудования уточнят глубину и обновят карту пещеры Крубера в Абхазии, которая является второй по глубине в мире. Об этом сообщил ТАСС председатель Крымского регионального отделения Русского географического общества Геннадий Самохин.

«Исследования пещеры Крубера ведутся уже долгие годы, но топосъемка последний раз проводилась лет 15 назад, поэтому было принято решение создать новую и улучшенную карту пещеры с применением современного оборудования и технологий. Еще одной из целей является уточнение глубины пещеры», – сообщил Самохин.

По его словам, в составе совместной экспедиции, которая пройдет в августе 2024 года, – ученые и спелеологи из Крымского федерального университета, Русского географического общества, Госкомитета по экологии и Института экологии Академии наук Республики Абхазия.

В 2022 году было проведено трассирование подземных вод пещеры Крубера и Веревкина, и выявлено, что пещера Крубера имеет выход в поселке Цандрыпш, а пещера Веревкина в Голубом озере.

«То есть пещера Крубера имеет больший потенциал и, вероятнее всего, протяженность», – подчеркнул Самохин, которому принадлежит мировой рекорд в исследовании пещер. В 2012 году в пещере Крубера он достиг глубины 2 199 м.