ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ЗАНЯТИЯ В ЛЕТНЕМ ЛАГЕРЕ СУХУМСКОГО ДОМА ЮНОШЕСТВА

Сухум. 29 июля 2024. Абхазия-Информ. Эксперт проектного офиса ФАО (Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН) Михаил Кирия провел серию образовательных занятий для школьников и участников эко-клубов Сухумского дома Юношества в летнем лагере в Ауадхаре. Они включали в себя интерактивные лекции, практические занятия и квест.

Мероприятия охватили два потока и проводились в период с 19 по 27 июля. Общее количество участников составило 70 человек. Целью мероприятий было просвещение школьников о проблематике инвазивных видов на экосистемы Абхазии, важности устойчивого развития сельского хозяйства и охраны окружающей среды.

Эксперт ФАО рассказал о глобальных инициативах по защите окружающей среды и устойчивому сельскому хозяйству в части влияния инвазивных видов насекомых на экосистемы Абхазии. В свою очередь, ребята получили возможность принять участие в различных практических упражнениях, направленных на понимание процессов сельского хозяйства и экологии, а также вживую ознакомились с методами мониторинга опасных насекомых и их идентификацией.

Дополнительно для участников лагеря был подготовлен интерактивный квест, в рамках которого они смогли применить новые знания об инвазивных насекомых.

«Мы рады возможности поделиться нашими знаниями и опытом с молодым поколением. Эти занятия помогут школьникам лучше понять важность устойчивого развития и экологической ответственности, особенно в контексте колоссального негативного влияния инвазивных видов на местные экосистемы», – отметил Михаил Кирия.

Занятия вызвали неподдельный интерес у участников лагеря, они получили много новой ценной информации для побуждения их к активным действиям в части защиты окружающей среды.

Мероприятия прошли в рамках проекта «Устойчивое развитие сельского хозяйства и лесов в интересах сельских сообществ», реализуемого проектным офисом ФАО ООН.