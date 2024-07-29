ЛУКА ГАДЕЛИЯ И КРИСТИНА ЭШБА ВЫСТУПИЛИ ПОД СВОДАМИ НОВОАФОНСКОЙ ПЕЩЕРЫ

Сухум. 29 июля 2024. Абхазия-Информ. Сильное, яркое впечатление осталось у зрителей от концертного выступления солистов Абхазской филармонии Луки Гаделия и Кристины Эшба. Органная музыка и великолепное сопрано звучали под сводами Новоафонской пещеры 27 июля в рамках фестиваля «Абхазия. Total soul».

В 2020 году Лука Гаделия выступал высоко в горах на Красной поляне на Роза Пик на высоте 2320 м. И вот теперь – в Абхазии, в одной из самых глубоких пещер мира.