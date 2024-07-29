ДЕПУТАТЫ ПАРЛАМЕНТА УШЛИ В ОТПУСК

Сухум. 29 июля 2024. Абхазия-Информ. На прошедшем сегодня заседании Парламента депутаты приняли в четвертом окончательном чтении проект четвертой части Гражданского кодекса Республики Абхазия, регулирующей права на результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации.

Во втором окончательном чтении принят проект закона «О внесении изменений в некоторые законодательные акты РА в сфере страховой деятельности».

В третьем окончательном чтении принят проект «Градостроительного и строительного кодекса Республики Абхазия».

Депутаты внесли изменение и приняли его во втором окончательном чтении в статью 27.3 закона «О статусе депутата Народного Собрания - Парламента Республики Абхазия». Согласно изменению депутаты Парламента первого созыва будут получать пенсию в размере 100% ежемесячного денежного вознаграждения действующих депутатов.

Во втором чтении принят проект закона «Об основах социального обслуживания граждан в Республике Абхазия». Законопроект устанавливает правовые основы системы социального обслуживания граждан страны. Он направлен на обеспечение и защиту прав граждан (семей) на социальное обслуживание, на повышение его качества, доступности, безопасности и эффективности. В законопроекте конкретизируется содержание ряда понятий, в частности таких, как «социальное обслуживание», «социальная услуга», «трудная жизненная ситуация», также устанавливаются принципы социального обслуживания граждан.

Парламент ратифицировал «Соглашение между Правительством Республики Абхазия и Правительством Российской Федерации об избежании двойного налогообложения и предотвращении уклонения от налогообложения в отношении налогов на доходы».

Депутаты внесли изменения в закон Республики Абхазия «О национальной платежной системе с использованием электронных средств платежа». Законопроект подготовлен в связи с необходимостью исключить противоречие в тексте закона «О национальной платежной системе с использованием электронных средств платежа», а именно разную трактовку термина «эквайер», заложенную в двух разных статьях закона. В статье второй раскрываются основные понятия и их определения, используемые в законе, в том числе понятие «эквайер» – кредитная организация, осуществляющая эквайринг.

Депутаты приняли во втором окончательном чтении проект закона «О валютном регулировании и валютном контроле». Данный законопроект устанавливает правовые основы и принципы валютного регулирования и контроля, полномочия органов валютного регулирования, а также определенные права и обязанности резидентов и нерезидентов в отношении владения, пользования и распоряжения валютными ценностями, права и обязанности нерезидентов в отношении владения, пользования и распоряжения официальной валютой Республики Абхазия и внутренними ценными бумагами, права и обязанности органов валютного контроля и агентов валютного контроля.

На этом, весенняя сессия Парламента завершила свою работу. C 1 августа по 5 сентября депутаты будут находиться в ежегодном оплачиваемом отпуске продолжительностью в 36 календарных дней