 

ТОЧКА ЗРЕНИЯ

ПЯТЬ ДНЕЙ В АБХАЗИИ
июня 24 2024

ПЯТЬ ДНЕЙ В АБХАЗИИ

Беттина Шмидт, музыковед и экс-редактор академической музыки на ÖRR («Общественное радиовещание») в Германии, в мае…
ТРАПШ: ДЕНЬГИ ЗАПАДНЫХ «ДРУЗЕЙ» ДЛЯ ВЛИЯНИЯ НА АБХАЗИЮ ОСЕДАЮТ В ГРУЗИНСКИХ НКО
января 14 2024
ТРАПШ: ДЕНЬГИ ЗАПАДНЫХ «ДРУЗЕЙ» ДЛЯ ВЛИЯНИЯ НА АБХАЗИЮ ОСЕДАЮТ В ГРУЗИНСКИХ НКО
В АБХАЗИИ ЕСТЬ ДОМАШНЕЕ НАСИЛИЕ ВСЕХ ВИДОВ
декабря 18 2023
В АБХАЗИИ ЕСТЬ ДОМАШНЕЕ НАСИЛИЕ ВСЕХ ВИДОВ

Документы

февраля 07 2024

ПРОЕКТ ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ «О НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЯХ И ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦАХ, ВЫПОЛНЯЮЩИХ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА»

ПРОЕКТ ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ «О некоммерческих организациях и физических лицах, выполняющих функции иностранного агента» Статья…
24 ГОДА НАЗАД БЫЛ ПРИНЯТ АКТ «О ГОСУДАРСТВЕННОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ»
октября 14 2023
24 ГОДА НАЗАД БЫЛ ПРИНЯТ АКТ «О ГОСУДАРСТВЕННОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ»
РАСПОРЯЖЕНИЕ
июля 15 2020
РАСПОРЯЖЕНИЕ

Календарь событий

« Февраль 2024 »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29      

Мы в Фейсбуке

Абхазия Информ

ДЕПУТАТЫ ПАРЛАМЕНТА УШЛИ В ОТПУСК

Новости Понедельник, 29 июля 2024 20:51
Оцените материал
(0 голосов)
ДЕПУТАТЫ ПАРЛАМЕНТА УШЛИ В ОТПУСК

Сухум. 29 июля 2024. Абхазия-Информ. На прошедшем сегодня заседании Парламента депутаты приняли в четвертом окончательном чтении проект четвертой части Гражданского кодекса Республики Абхазия, регулирующей права на результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации.

Во втором окончательном чтении принят проект закона «О внесении изменений в некоторые законодательные акты РА в сфере страховой деятельности».

В третьем окончательном чтении принят проект «Градостроительного и строительного кодекса Республики Абхазия».

Депутаты внесли изменение и приняли его во втором окончательном чтении в статью 27.3 закона «О статусе депутата Народного Собрания - Парламента Республики Абхазия». Согласно изменению депутаты Парламента первого созыва будут получать пенсию в размере 100% ежемесячного денежного вознаграждения действующих депутатов.

Во втором чтении принят проект закона «Об основах социального обслуживания граждан в Республике Абхазия». Законопроект устанавливает правовые основы системы социального обслуживания граждан страны. Он направлен на обеспечение и защиту прав граждан (семей) на социальное обслуживание, на повышение его качества, доступности, безопасности и эффективности. В законопроекте конкретизируется содержание ряда понятий, в частности таких, как «социальное обслуживание», «социальная услуга», «трудная жизненная ситуация», также устанавливаются принципы социального обслуживания граждан.

Парламент ратифицировал «Соглашение между Правительством Республики Абхазия и Правительством Российской Федерации об избежании двойного налогообложения и предотвращении уклонения от налогообложения в отношении налогов на доходы».

Депутаты внесли изменения в закон Республики Абхазия «О национальной платежной системе с использованием электронных средств платежа». Законопроект подготовлен в связи с необходимостью исключить противоречие в тексте закона «О национальной платежной системе с использованием электронных средств платежа», а именно разную трактовку термина «эквайер», заложенную в двух разных статьях закона. В статье второй раскрываются основные понятия и их определения, используемые в законе, в том числе понятие «эквайер» – кредитная организация, осуществляющая эквайринг.

Депутаты приняли во втором окончательном чтении проект закона «О валютном регулировании и валютном контроле». Данный законопроект устанавливает правовые основы и принципы валютного регулирования и контроля, полномочия органов валютного регулирования, а также определенные права и обязанности резидентов и нерезидентов в отношении владения, пользования и распоряжения валютными ценностями, права и обязанности нерезидентов в отношении владения, пользования и распоряжения официальной валютой Республики Абхазия и внутренними ценными бумагами, права и обязанности органов валютного контроля и агентов валютного контроля.

На этом, весенняя сессия Парламента завершила свою работу. C 1 августа по 5 сентября депутаты будут находиться в ежегодном оплачиваемом отпуске продолжительностью в 36 календарных дней

Прочитано 9 раз Последнее изменение Понедельник, 29 июля 2024 20:55

Последнее от Super User

Другие материалы в этой категории: « ЛУКА ГАДЕЛИЯ И КРИСТИНА ЭШБА ВЫСТУПИЛИ ПОД СВОДАМИ НОВОАФОНСКОЙ ПЕЩЕРЫ В СУХУМЕ ВНОВЬ ПРОШЛА АКЦИЯ ПО СТЕРИЛИЗАЦИИ СОБАК »
Наверх

Наши контакты

   Тел. : +7 (840) 229-41-79  Email: abkhinfo@gmail.com

Абхазия-Информ © 2015 | Все права защищены

При полной или частичной перепечатке материалов гиперссылка на www.abkhazinform.com обязательна.