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Абхазия Информ

В СУХУМЕ ВНОВЬ ПРОШЛА АКЦИЯ ПО СТЕРИЛИЗАЦИИ СОБАК

Новости Понедельник, 29 июля 2024 20:55
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В СУХУМЕ ВНОВЬ ПРОШЛА АКЦИЯ ПО СТЕРИЛИЗАЦИИ СОБАК

Сухум. 29 июля 2024. Абхазия-Информ. Благотворительный фонд «Добрый город» и администрация Сухума провели в минувшие выходные двухдневную акцию, за время которой было прооперировано более 80 собак. Акция на этот раз проходила в самом густонаселенном микрорайоне Сухума - Новом районе.

Недавно жители одной из улиц обращались с жалобами на большое количество собак, об этой ситуации вышел и репортаж на телевидение. Волонтеры и городские власти не остались в стороне от этой ситуации и решили провести акцию по стерилизации в Новом районе.

«Люди активно откликнулись на нашу акцию и многие с удовольствием пользуются возможностью бесплатно стерилизовать свое животное и приводят к нам своих домашних, а также дворовых собак. Также наши волонтеры совместно с отловщиком из администрации привозят на акцию бездомных собак, которых мы оперируем, ставим бирки и возвращаем в среду обитания», – рассказала глава фонда «Добрый город» Кира Зекир-оглы.

Об этом сообщает агентство социальной информации «Апсны».

Прочитано 7 раз Последнее изменение Понедельник, 29 июля 2024 20:56

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