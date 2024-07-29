В СУХУМЕ ВНОВЬ ПРОШЛА АКЦИЯ ПО СТЕРИЛИЗАЦИИ СОБАК

Сухум. 29 июля 2024. Абхазия-Информ. Благотворительный фонд «Добрый город» и администрация Сухума провели в минувшие выходные двухдневную акцию, за время которой было прооперировано более 80 собак. Акция на этот раз проходила в самом густонаселенном микрорайоне Сухума - Новом районе.

Недавно жители одной из улиц обращались с жалобами на большое количество собак, об этой ситуации вышел и репортаж на телевидение. Волонтеры и городские власти не остались в стороне от этой ситуации и решили провести акцию по стерилизации в Новом районе.

«Люди активно откликнулись на нашу акцию и многие с удовольствием пользуются возможностью бесплатно стерилизовать свое животное и приводят к нам своих домашних, а также дворовых собак. Также наши волонтеры совместно с отловщиком из администрации привозят на акцию бездомных собак, которых мы оперируем, ставим бирки и возвращаем в среду обитания», – рассказала глава фонда «Добрый город» Кира Зекир-оглы.

Об этом сообщает агентство социальной информации «Апсны».