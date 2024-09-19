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Абхазия Информ

19 ЛЕТ ДОГОВОРУ О ДРУЖБЕ И СОТРУДНИЧЕСТВЕ МЕЖДУ АБХАЗИЕЙ И ЮЖНОЙ ОСЕТИЕЙ

Новости Четверг, 19 сентября 2024 17:26
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19 ЛЕТ ДОГОВОРУ О ДРУЖБЕ И СОТРУДНИЧЕСТВЕ МЕЖДУ АБХАЗИЕЙ И ЮЖНОЙ ОСЕТИЕЙ

Сухум. 19 сентября 2024. Абхазия-Информ. Сегодня исполнилось 19 лет с момента подписания Договора о дружбе и сотрудничестве между Республикой Абхазия и Республикой Южная Осетия. Отношения между Абхазией и Южной Осетией – это в первую очередь отношения братских народов, на долю которых выпала участь отстаивать свое право на свободу и независимость в преступной войне, развязанной Грузией. Несмотря на попытки грузинского агрессора сломить народы Абхазии и Южной Осетии, они выстояли в этой тяжелой борьбе ценой огромных человеческих жертв.

Договор зафиксировал исторические узы братства и дружбы между нашими народами и открыл новые возможности для развития двустороннего сотрудничества. В тоже время он подчеркнул исторически сложившиеся братские отношения между двумя странами, которые всегда готовы оказать друг другу помощь и поддержку.

Прочитано 9 раз Последнее изменение Четверг, 19 сентября 2024 17:28

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