ИНАР ЛАДАРИЯ ПОСЕТИЛ ПРАЗДНИЧНЫЙ КОНЦЕРТ И ТОРЖЕСТВЕННЫЙ ПРИЕМ
Сухум. 19 сентября 2024. Абхазия-Информ. По приглашению посольства Мексиканских Соединенных Штатов в Республике Никарагуа чрезвычайный и полномочный посол Республики Абхазия в Республике Никарагуа Инар Ладария посетил праздничный концерт и торжественный прием, посвященные 214-й годовщине Дня независимости Мексики.
В торжественных мероприятиях приняли участие – советник президента Никарагуа Лауреано Ортега, министр иностранных дел Никарагуа Вальдрак Джентске, представители различных правительственных учреждений и ведомств Никарагуа, дипломаты, аккредитованные в Никарагуа.
Последнее от Super User
- В СУХУМЕ СТАРТОВАЛА ХХII СПАРТАКИАДА ШКОЛЬНИКОВ
- ПРОДОЛЖАЕТСЯ РЕМОНТ ДОРОГ ПОСЛЕ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ
- В СЕЛЕ ДЗЫГУТЕ ОТРЕМОНТИРОВАНЫ ДВА РЕЗЕРВУАРА ДЛЯ ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ
- 19 ЛЕТ ДОГОВОРУ О ДРУЖБЕ И СОТРУДНИЧЕСТВЕ МЕЖДУ АБХАЗИЕЙ И ЮЖНОЙ ОСЕТИЕЙ
- 2,7 МЛН РУБЛЕЙ ПРИДЕТСЯ ЗАПЛАТИТЬ СЕМЕЙНОЙ ПАРЕ ИЗ АБХАЗИИ ЗА НАРУШЕНИЕ УСЛОВИЙ ВРЕМЕННОГО ВВОЗА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА