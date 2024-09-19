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Абхазия Информ

ИНАР ЛАДАРИЯ ПОСЕТИЛ ПРАЗДНИЧНЫЙ КОНЦЕРТ И ТОРЖЕСТВЕННЫЙ ПРИЕМ

Новости Четверг, 19 сентября 2024 17:24
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ИНАР ЛАДАРИЯ ПОСЕТИЛ ПРАЗДНИЧНЫЙ КОНЦЕРТ И ТОРЖЕСТВЕННЫЙ ПРИЕМ

Сухум. 19 сентября 2024. Абхазия-Информ. По приглашению посольства Мексиканских Соединенных Штатов в Республике Никарагуа чрезвычайный и полномочный посол Республики Абхазия в Республике Никарагуа Инар Ладария посетил праздничный концерт и торжественный прием, посвященные 214-й годовщине Дня независимости Мексики.

В торжественных мероприятиях приняли участие – советник президента Никарагуа Лауреано Ортега, министр иностранных дел Никарагуа Вальдрак Джентске, представители различных правительственных учреждений и ведомств Никарагуа, дипломаты, аккредитованные в Никарагуа.

Прочитано 10 раз Последнее изменение Четверг, 19 сентября 2024 17:26

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