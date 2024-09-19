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Абхазия Информ

2,7 МЛН РУБЛЕЙ ПРИДЕТСЯ ЗАПЛАТИТЬ СЕМЕЙНОЙ ПАРЕ ИЗ АБХАЗИИ ЗА НАРУШЕНИЕ УСЛОВИЙ ВРЕМЕННОГО ВВОЗА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Новости Четверг, 19 сентября 2024 17:20
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2,7 МЛН РУБЛЕЙ ПРИДЕТСЯ ЗАПЛАТИТЬ СЕМЕЙНОЙ ПАРЕ ИЗ АБХАЗИИ ЗА НАРУШЕНИЕ УСЛОВИЙ ВРЕМЕННОГО ВВОЗА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Сухум. 19 сентября 2024. Абхазия-Информ. Южная оперативная таможня выявила незаконный ввоз автомобиля из Абхазии. Сумма неуплаченных таможенных платежей составляет порядка 2,7 млн рублей. Супруги из Абхазии ввезли автомобиль BMW 550, 2010 года выпуска, с освобождением от уплаты таможенных платежей, оформив временный ввоз иномарки как транспортного средства международной перевозки на неделю. В указанное время автомобиль вывезен с территории РФ не был.

Оперативники выяснили, что муж и жена по просьбе третьих лиц ввезли автомобиль в Россию и передали незнакомым им лицам за денежное вознаграждение в размере 30 000 рублей. 51-летний мужчина осуществлял управление автомобилем, а 48-летняя женщина предоставляла таможенному органу документы, содержащие недостоверные сведения о совершении международной перевозки.

В отношении нарушителей Южной оперативной таможней возбуждено уголовное дело по п. «а» ч. 2 ст. 194 УК РФ (уклонение от уплаты таможенных платежей, взимаемых с физического лица, совершенном в крупном размере).

Прочитано 9 раз Последнее изменение Четверг, 19 сентября 2024 17:22

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