В АКВАТОРИИ ГОРОДА ОЧАМЧЫРА ОБНАРУЖЕНО ТЕЛО НЕИЗВЕСТНОГО
Новости Вторник, 17 сентября 2024 20:34
Сухум. 17 сентября 2024. Абхазия-Информ. Тело неизвестного обнаружено после полудня в акватории города Очамчыра. После обращения очевидцев к спасателям, сотрудники ПСЧ города извлекли тело из воды и доставили его на берег. Личность погибшего и причины смерти устанавливаются правоохранительных органами.
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