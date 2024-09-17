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Абхазия Информ

В АКВАТОРИИ ГОРОДА ОЧАМЧЫРА ОБНАРУЖЕНО ТЕЛО НЕИЗВЕСТНОГО

Новости Вторник, 17 сентября 2024 20:34
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Сухум. 17 сентября 2024. Абхазия-Информ. Тело неизвестного обнаружено после полудня в акватории города Очамчыра. После обращения очевидцев к спасателям, сотрудники ПСЧ города извлекли тело из воды и доставили его на берег. Личность погибшего и причины смерти устанавливаются правоохранительных органами.

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