В АКВАТОРИИ ГОРОДА ОЧАМЧЫРА ОБНАРУЖЕНО ТЕЛО НЕИЗВЕСТНОГО

Сухум. 17 сентября 2024. Абхазия-Информ. Тело неизвестного обнаружено после полудня в акватории города Очамчыра. После обращения очевидцев к спасателям, сотрудники ПСЧ города извлекли тело из воды и доставили его на берег. Личность погибшего и причины смерти устанавливаются правоохранительных органами.