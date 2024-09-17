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Абхазия Информ

ПОЖАР В ОЧАМЧЫРСКОМ РАЙОНЕ

Новости Вторник, 17 сентября 2024 20:32
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ПОЖАР В ОЧАМЧЫРСКОМ РАЙОНЕ

Сухум. 17 сентября 2024. Абхазия-Информ. В селе Адзюбжа накануне горело 7 гектаров подлеска и кустарника. Быстрому распространению огня способствовало жаркая погода и сильный ветер. Существовала реальная угроза жилым домам и хозяйственным постройкам и была высокой вероятность перерастания пожара в верховой.

Оперативными действиями пожарных ПСЧ Очамчыры огонь был локализован и ликвидирован. Пострадавших нет, при пожаре выгорел нежилой дом.

Прочитано 11 раз Последнее изменение Вторник, 17 сентября 2024 20:34

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