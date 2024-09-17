ПОЖАР В ОЧАМЧЫРСКОМ РАЙОНЕ
Новости Вторник, 17 сентября 2024 20:32
Сухум. 17 сентября 2024. Абхазия-Информ. В селе Адзюбжа накануне горело 7 гектаров подлеска и кустарника. Быстрому распространению огня способствовало жаркая погода и сильный ветер. Существовала реальная угроза жилым домам и хозяйственным постройкам и была высокой вероятность перерастания пожара в верховой.
Оперативными действиями пожарных ПСЧ Очамчыры огонь был локализован и ликвидирован. Пострадавших нет, при пожаре выгорел нежилой дом.
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