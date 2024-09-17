У ЖИТЕЛЯ СУХУМА ИЗЪЯТО СИЛЬНОДЕЙСТВУЮЩЕЕ НАРКОТИЧЕСКОЕ СРЕДСТВО
Сухум. 17 сентября 2024. Абхазия-Информ. К уголовной ответственности за незаконное приобретение и хранение без цели сбыта сильнодействующего наркотического средства «мефедрон» привлечен житель г. Сухум Домбалян Ваграм Русланович, 1989 г.р.
Находясь в с. Верхняя Эшера Сухумского района, он хранил в кармане носимых брюк полиэтиленовый сверток с запрещенным веществом до момента его обнаружения и изъятия сотрудниками уголовного розыска райотдела.
Уголовное дело в отношении Ваграма Домбаляна расследует орган предварительного следствия ОВД по Сухумскому району, последний ограничен подпиской о невыезде и надлежавшем поведении.
Об этом сообщает сайт МВД.
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