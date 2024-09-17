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Абхазия Информ

У ЖИТЕЛЯ СУХУМА ИЗЪЯТО СИЛЬНОДЕЙСТВУЮЩЕЕ НАРКОТИЧЕСКОЕ СРЕДСТВО

Новости Вторник, 17 сентября 2024 20:22
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У ЖИТЕЛЯ СУХУМА ИЗЪЯТО СИЛЬНОДЕЙСТВУЮЩЕЕ НАРКОТИЧЕСКОЕ СРЕДСТВО

Сухум. 17 сентября 2024. Абхазия-Информ. К уголовной ответственности за незаконное приобретение и хранение без цели сбыта сильнодействующего наркотического средства «мефедрон» привлечен житель г. Сухум Домбалян Ваграм Русланович, 1989 г.р.

Находясь в с. Верхняя Эшера Сухумского района, он хранил в кармане носимых брюк полиэтиленовый сверток с запрещенным веществом до момента его обнаружения и изъятия сотрудниками уголовного розыска райотдела.

Уголовное дело в отношении Ваграма Домбаляна расследует орган предварительного следствия ОВД по Сухумскому району, последний ограничен подпиской о невыезде и надлежавшем поведении.

Об этом сообщает сайт МВД.

Прочитано 11 раз Последнее изменение Вторник, 17 сентября 2024 20:31

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