КРАЖА В СУХУМЕ

Сухум. 17 сентября 2024. Абхазия-Информ. По факту хищения чужого имущества, имевшего место в г. Сухум, органом предварительного расследования столичного УВД в соответствии с п. «в» ч. 2 ст. 155 УК РА возбуждено уголовное дело и принято к производству.

Информация о преступлении поступила в дежурную часть УВД по г. Сухум от временно проживающей в отеле по ул. Акиртава гражданки, в отношении которой совершена кража в кафе «Теремок», расположенном в том же районе. На тот момент неизвестный похитил принадлежащую заявительнице сумку, в которой находился сотовый телефон фирмы «ОРРО», а также денежные средства в размере 12.000 рублей и банковские карты.

В результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками ОУР УВД по г. Сухум по подозрению в совершении данного преступления задержан житель столицы Бутба Юрий Русланович 1994 г.р. Последний уже дал признательные показания.

В отношении Бутба решается вопрос об избрании меры пресечения.

Об этом сообщает сайт МВД.