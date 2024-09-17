МИНИСТР ВД ПОРУЧИЛ РАССЛЕДОВАТЬ ФАКТ НАПАДЕНИЯ НА ДВУХ ГРАЖДАН АБХАЗИИ
Сухум. 17 сентября 2024. Абхазия-Информ. Министр внутренних дел Роберт Киут провел совещание, в ходе которого ему доложили о ходе следствия по факту нападения на двух граждан Абхазии. В нем приняли участие первый заместитель министра внутренних дел Руслан Ажиба, заместитель министра – начальник следственного управления МВД Элеонора Карагозян.
Сообщение о происшествии поступило дежурную часть УВД по г. Сухум 15 сентября. Выездом оперативно-следственной группы было установлено, что пострадавшими являются жители Сухума Дэвид Гобечия и Лия Агрба.
О ходе расследования доложил начальник Отдела внутренних дел по Сухумскому району Рустам Бжания.
Роберт Киут поручил расследовать инцидент в кратчайшие сроки.
Об этом сообщает сайт МВД.
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