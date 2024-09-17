 

ТОЧКА ЗРЕНИЯ

ПЯТЬ ДНЕЙ В АБХАЗИИ
июня 24 2024

ПЯТЬ ДНЕЙ В АБХАЗИИ

Беттина Шмидт, музыковед и экс-редактор академической музыки на ÖRR («Общественное радиовещание») в Германии, в мае…
ТРАПШ: ДЕНЬГИ ЗАПАДНЫХ «ДРУЗЕЙ» ДЛЯ ВЛИЯНИЯ НА АБХАЗИЮ ОСЕДАЮТ В ГРУЗИНСКИХ НКО
января 14 2024
ТРАПШ: ДЕНЬГИ ЗАПАДНЫХ «ДРУЗЕЙ» ДЛЯ ВЛИЯНИЯ НА АБХАЗИЮ ОСЕДАЮТ В ГРУЗИНСКИХ НКО
В АБХАЗИИ ЕСТЬ ДОМАШНЕЕ НАСИЛИЕ ВСЕХ ВИДОВ
декабря 18 2023
В АБХАЗИИ ЕСТЬ ДОМАШНЕЕ НАСИЛИЕ ВСЕХ ВИДОВ

Документы

февраля 07 2024

ПРОЕКТ ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ «О НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЯХ И ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦАХ, ВЫПОЛНЯЮЩИХ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА»

ПРОЕКТ ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ «О некоммерческих организациях и физических лицах, выполняющих функции иностранного агента» Статья…
24 ГОДА НАЗАД БЫЛ ПРИНЯТ АКТ «О ГОСУДАРСТВЕННОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ»
октября 14 2023
24 ГОДА НАЗАД БЫЛ ПРИНЯТ АКТ «О ГОСУДАРСТВЕННОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ»
РАСПОРЯЖЕНИЕ
июля 15 2020
РАСПОРЯЖЕНИЕ

Календарь событий

« Сентябрь 2024 »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30            

Мы в Фейсбуке

Абхазия Информ

МИНИСТР ВД ПОРУЧИЛ РАССЛЕДОВАТЬ ФАКТ НАПАДЕНИЯ НА ДВУХ ГРАЖДАН АБХАЗИИ

Новости Вторник, 17 сентября 2024 20:11
Оцените материал
(0 голосов)
МИНИСТР ВД ПОРУЧИЛ РАССЛЕДОВАТЬ ФАКТ НАПАДЕНИЯ НА ДВУХ ГРАЖДАН АБХАЗИИ

Сухум. 17 сентября 2024. Абхазия-Информ. Министр внутренних дел Роберт Киут провел совещание, в ходе которого ему доложили о ходе следствия по факту нападения на двух граждан Абхазии. В нем приняли участие первый заместитель министра внутренних дел Руслан Ажиба, заместитель министра – начальник следственного управления МВД Элеонора Карагозян.

Сообщение о происшествии поступило дежурную часть УВД по г. Сухум 15 сентября. Выездом оперативно-следственной группы было установлено, что пострадавшими являются жители Сухума Дэвид Гобечия и Лия Агрба.

О ходе расследования доложил начальник Отдела внутренних дел по Сухумскому району Рустам Бжания.

Роберт Киут поручил расследовать инцидент в кратчайшие сроки.

Об этом сообщает сайт МВД.

Прочитано 11 раз Последнее изменение Вторник, 17 сентября 2024 20:14

Последнее от Super User

Другие материалы в этой категории: « В КМ ОБСУДИЛИ ПРОЕКТ ПРОГРАММЫ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ КРАЖА В СУХУМЕ »
Наверх

Наши контакты

   Тел. : +7 (840) 229-41-79  Email: abkhinfo@gmail.com

Абхазия-Информ © 2015 | Все права защищены

При полной или частичной перепечатке материалов гиперссылка на www.abkhazinform.com обязательна.