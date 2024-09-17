В КМ ОБСУДИЛИ ПРОЕКТ ПРОГРАММЫ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

Сухум. 17 сентября 2024. Абхазия-Информ. Премьер-министр Александр Анкваб провел совещание, на котором обсудили проект программы дошкольного образования. В нем приняли участие глава Администрации президента Абхазии Абесалом Кварчия, замминистра просвещения Ада Кварчелия, директор Института педагогики им. Н. Адзинба. Ирина Куакуаскир, начальник Государственного управления по языковой политике Гунда Квициния, специалисты Минобразования и Института педагогики.

Проект дошкольного образования разработан Министерством просвещения совместно со специалистами Института педагогики. Как отметили составители проекта, он основан на мировом опыте обучения языкам и современных подходах в личностно-ориентированном обучении. Авторы считают, что разработанная в рамках проекта программа обучения в дошкольных учреждениях позволит всесторонне развить личность ребенка на основе использования абхазского языка. Они отмечают, что в первую очередь надо готовить воспитателей дошкольных учреждений, которые будут работать по этой программе с детьми дошкольного возраста.

Программа была апробирована в одном из гудаутских детских садов и по словам специалиста Института педагогики и отдела образования Гудаутскогоо района Риммы Гагулия-Джения, имела неплохие результаты.

«Надо объединить усилия всех специалистов дошкольных, образовательных учреждений страны и привлечь ученых, чтобы добиться хороших результатов. Вдохните в это дело жизнь. Программа должна быть простой, понятной и в итоге выполнимой, а результаты эффективные», – сказал Александр Анкваб.

Замминистра просвещения Ада Кварчелия проинформировала, что рабочая группа разрабатывает программу, и она будет готова к концу декабря 2024 года.

Об этом сообщает пресс-служба КМ.