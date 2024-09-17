ДЕПУТАТЫ ОБСУДИЛИ РЯД ВОПРОСОВ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ

Сухум. 17 сентября 2024. Абхазия-Информ. В парламентском Комитете по международным, межпарламентским связям и связям с соотечественниками и Комитет по бюджету, кредитным организациям, налогам и финансам провели совместное расширенное заседание, где обсудили широкий круг вопросов социально-экономического развития государства. В нем приняли участие вице-премьер, министр экономики Кристина Озган, вице-премьер, министр финансов Владимир Делба, его заместитель Ирма Амичба, министр по налогам и сборам Михаил Габелия и министр энергетики и транспорта Джансух Нанба.

На встрече обсуждалось исполнение республиканского бюджета текущего года в связи с приостановкой финансовой помощи Российской Федерации на софинансирование повышения заработной платы отдельным категориям работников бюджетной сферы Республики Абхазия: в сфере здравоохранения, образования, науки, культуры, спорта и социального обслуживания граждан.

Также, депутаты интересовались вопросами формирования государственного бюджета на предстоящий год.

Министр энергетики и транспорта подробно рассказал присутствующим о проблемах и задачах, стоящих в энергетической отрасли.

В ходе заседания его участники подробно обсудили предложения Народного Собрания – Парламента Республики Абхазия к проекту соглашения между Правительством Республики Абхазия и Правительством Российской Федерации об осуществлении российскими юридическими лицами инвестиционных проектов на территории Республики Абхазия, которые в виде поправок раннее были направлены в соответствующие органы.

Представители исполнительной власти Республики Абхазия ответили на многочисленные вопросы депутатов Парламента.