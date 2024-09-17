 

ТОЧКА ЗРЕНИЯ

ПЯТЬ ДНЕЙ В АБХАЗИИ
июня 24 2024

ПЯТЬ ДНЕЙ В АБХАЗИИ

Беттина Шмидт, музыковед и экс-редактор академической музыки на ÖRR («Общественное радиовещание») в Германии, в мае…
ТРАПШ: ДЕНЬГИ ЗАПАДНЫХ «ДРУЗЕЙ» ДЛЯ ВЛИЯНИЯ НА АБХАЗИЮ ОСЕДАЮТ В ГРУЗИНСКИХ НКО
января 14 2024
ТРАПШ: ДЕНЬГИ ЗАПАДНЫХ «ДРУЗЕЙ» ДЛЯ ВЛИЯНИЯ НА АБХАЗИЮ ОСЕДАЮТ В ГРУЗИНСКИХ НКО
В АБХАЗИИ ЕСТЬ ДОМАШНЕЕ НАСИЛИЕ ВСЕХ ВИДОВ
декабря 18 2023
В АБХАЗИИ ЕСТЬ ДОМАШНЕЕ НАСИЛИЕ ВСЕХ ВИДОВ

Документы

февраля 07 2024

ПРОЕКТ ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ «О НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЯХ И ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦАХ, ВЫПОЛНЯЮЩИХ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА»

ПРОЕКТ ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ «О некоммерческих организациях и физических лицах, выполняющих функции иностранного агента» Статья…
24 ГОДА НАЗАД БЫЛ ПРИНЯТ АКТ «О ГОСУДАРСТВЕННОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ»
октября 14 2023
24 ГОДА НАЗАД БЫЛ ПРИНЯТ АКТ «О ГОСУДАРСТВЕННОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ»
РАСПОРЯЖЕНИЕ
июля 15 2020
РАСПОРЯЖЕНИЕ

Календарь событий

« Сентябрь 2024 »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30            

Мы в Фейсбуке

Абхазия Информ

ЭДУАРД БУТБА ВЫСТУПИЛ НА МЕЖДУНАРОДНОЙ КОНФЕРЕНЦИИ В ЮЖНОЙ ОСЕТИИ

Новости Вторник, 17 сентября 2024 20:38
Оцените материал
(0 голосов)
ЭДУАРД БУТБА ВЫСТУПИЛ НА МЕЖДУНАРОДНОЙ КОНФЕРЕНЦИИ В ЮЖНОЙ ОСЕТИИ

Сухум. 17 сентября 2024. Абхазия-Информ. Министр здравоохранения Абхазии Эдуард Бутба выступил с приветственным словом на II-ой Международной медицинской конференции – «Практические аспекты развития здравоохранения».

«От всей души поздравляю вас с открытием конференции! Это важное событие для медицины Южной Осетии, которое позволит обсудить актуальные проблемы и перспективы развития отрасли», – отметил Бутба.

Глава Минздрава подчеркнул что, мероприятие послужит развитию и укреплению международных связей, обеспечит выход на новый уровень сотрудничества всех стран, участников конференции, в области медицины.

На конференции выступят руководители, ведущие специалисты национальных медицинских исследовательских центров Минздрава России в сфере онкологии, кардиологии, радиологии, педиатрии, неврологии, реабилиталогии.

В составе делегации Минздрава: министр здравоохранения Республики Абхазия Эдуард Бутба, помощник министра, начальник управления строительства, транспорта и снабжения Роланд Гамисония, начальник управления обеспечения лекарственными средствами и медицинскими изделиями Ахра Аджба, и.о. главврача ГУ МЗ РА «Республиканская больница» Эрик Хатхва, заместитель главного врача ГУ МЗ РА «Республиканская больница» Астана Авидзба.

Прочитано 5 раз Последнее изменение Вторник, 17 сентября 2024 20:39

Последнее от Super User

Другие материалы в этой категории: « ДЕПУТАТЫ ОБСУДИЛИ РЯД ВОПРОСОВ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ДАНИИЛ ПИЛИЯ – ПОБЕДИТЕЛЬ ВСЕРОССИЙСКИХ СОРЕВНОВАНИЙ ПО ВОЛЬНОЙ БОРЬБЕ «КУБОК БАЛТИКИ» »
Наверх

Наши контакты

   Тел. : +7 (840) 229-41-79  Email: abkhinfo@gmail.com

Абхазия-Информ © 2015 | Все права защищены

При полной или частичной перепечатке материалов гиперссылка на www.abkhazinform.com обязательна.