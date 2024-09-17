ЭДУАРД БУТБА ВЫСТУПИЛ НА МЕЖДУНАРОДНОЙ КОНФЕРЕНЦИИ В ЮЖНОЙ ОСЕТИИ

Сухум. 17 сентября 2024. Абхазия-Информ. Министр здравоохранения Абхазии Эдуард Бутба выступил с приветственным словом на II-ой Международной медицинской конференции – «Практические аспекты развития здравоохранения».

«От всей души поздравляю вас с открытием конференции! Это важное событие для медицины Южной Осетии, которое позволит обсудить актуальные проблемы и перспективы развития отрасли», – отметил Бутба.

Глава Минздрава подчеркнул что, мероприятие послужит развитию и укреплению международных связей, обеспечит выход на новый уровень сотрудничества всех стран, участников конференции, в области медицины.

На конференции выступят руководители, ведущие специалисты национальных медицинских исследовательских центров Минздрава России в сфере онкологии, кардиологии, радиологии, педиатрии, неврологии, реабилиталогии.

В составе делегации Минздрава: министр здравоохранения Республики Абхазия Эдуард Бутба, помощник министра, начальник управления строительства, транспорта и снабжения Роланд Гамисония, начальник управления обеспечения лекарственными средствами и медицинскими изделиями Ахра Аджба, и.о. главврача ГУ МЗ РА «Республиканская больница» Эрик Хатхва, заместитель главного врача ГУ МЗ РА «Республиканская больница» Астана Авидзба.