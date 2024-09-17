ДАНИИЛ ПИЛИЯ – ПОБЕДИТЕЛЬ ВСЕРОССИЙСКИХ СОРЕВНОВАНИЙ ПО ВОЛЬНОЙ БОРЬБЕ «КУБОК БАЛТИКИ»

Сухум. 17 сентября 2024. Абхазия-Информ. Даниил Пилия стал победителем, а Даниил Басария бронзовым призером Всероссийских соревнований по вольной борьбе «Кубок Балтики», проходивших в городе Калининграде с 14 по 15 сентября. Соревнование собрало лучших спортсменов из городов России в возрасте 16-18 лет, а также юниоров до 21 года и младших школьников.