ДАНИИЛ ПИЛИЯ – ПОБЕДИТЕЛЬ ВСЕРОССИЙСКИХ СОРЕВНОВАНИЙ ПО ВОЛЬНОЙ БОРЬБЕ «КУБОК БАЛТИКИ»
Сухум. 17 сентября 2024. Абхазия-Информ. Даниил Пилия стал победителем, а Даниил Басария бронзовым призером Всероссийских соревнований по вольной борьбе «Кубок Балтики», проходивших в городе Калининграде с 14 по 15 сентября. Соревнование собрало лучших спортсменов из городов России в возрасте 16-18 лет, а также юниоров до 21 года и младших школьников.
В нем приняли участие более 300 спортсменов из Москвы, Калининградской и Ленинградской областей, Ханты-Мансийского автономного округа, Ямало-Ненецкого автономного округа, Смоленской области, Ставропольского края, Белгородской области, Нижегородской области.. Спортсмены выступали в весовой категории до 65 кг.