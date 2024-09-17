ЖИТЕЛЕЙ СЕЛА ЭШЕРА ОБЕСПЕЧАТ БЕСПЕРЕБОЙНОЙ ПОДАЧЕЙ ВОДЫ

Долгое время около 100 семей на улицах Братьев Папба и Кяхба, испытывали проблемы с подачей воды. Если возникала неисправность в одном из домов, то приходилось отключать воду на всей улице до устранения неполадки. Но теперь ситуация кардинально изменилась.

Сухум. 17 сентября 2024. Абхазия-Информ. Месяц назад в селе Эшера Сухумского района по поручению главы государства Аслана Бжания начались работы по восстановлению насосов и ремонту помещения водонасосной станции.

Как отметила глава администрации села Эшера Тамара Авидзба-Эзугбая, проблема водоснабжения практически решена.

«Сейчас у нас больше нет необходимости отключать воду всему селу. Президент пообещал решить в ближайшее время проблемы водоснабжением и на других улицах села», – сказала она.

Местная жительница Саида В. выразила радость по поводу проводимого ремонта.

«Раньше нам часто отключали воду. Приходилось запасаться водой и возить её из соседних районов. Это создавало трудности, особенно для семей с маленькими детьми. Теперь, когда станция будет полностью отремонтирована, мы сможем забыть об этих неудобствах», – сказала она.

Заместитель главы администрации Сухумского района Фарад Микаелян рассказал, что вопросы благоустройства дорог и водоснабжения в селах поднимаются регулярно. По его словам, насосная станция, которая десятилетиями обеспечивала водой село Эшера, нуждалась в обновлении.

Представитель подрядной организации «Абхазстрой» Ираклий Квициния сообщил о технической стороне проводимых работ. Насосы, которые ранее находились фактически на улице, теперь перенесены в новое строение вместе с трубами и всей разводкой. Заменены изношенные комплектующие насосов и задвижки. В ближайшее время начнутся отделочные работы в здании станции.

На ремонт данного объекта из республиканского бюджета выделено около 900 тысяч рублей. Работы планируется завершить в течение месяца.