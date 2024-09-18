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Абхазия Информ

ДЕЛЕГАЦИЯ МИНСЕЛЬХОЗА УЧАСТВУЕТ В МЕЖДУНАРОДНОМ РЫБОПРОМЫШЛЕННОМ ФОРУМЕ

Новости Среда, 18 сентября 2024 17:11
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ДЕЛЕГАЦИЯ МИНСЕЛЬХОЗА УЧАСТВУЕТ В МЕЖДУНАРОДНОМ РЫБОПРОМЫШЛЕННОМ ФОРУМЕ

Сухум. 18 сентября 2024. Абхазия-Информ. Делегация Министерства сельского хозяйства Абхазии принимает участие в Международном рыбопромышленном форуме и выставке рыбной индустрии, морепродуктов и технологий. В состав абхазской делегации, возглавляемой министром Бесланом Джопуа, входят заместитель министра сельского хозяйства А.Сарибекян и генеральный директор ООО «Абхазморпром» А.Логуа.

Участие в SEAFOOD EXPO RUSSIA – это возможность увеличить объемы и значительно расширить географию продаж, представить продукцию и услуги покупателям из всех регионов России, стран СНГ и других иностранных государств, установить прямые контакты с лицами, принимающими решения о закупках.

В рамках форума запланированы встречи с руководством Российского Федерального агентства по рыболовству и с делегациями из других стран.

Прочитано 13 раз Последнее изменение Среда, 18 сентября 2024 17:13

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