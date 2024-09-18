ДЕЛЕГАЦИЯ МИНСЕЛЬХОЗА УЧАСТВУЕТ В МЕЖДУНАРОДНОМ РЫБОПРОМЫШЛЕННОМ ФОРУМЕ

Сухум. 18 сентября 2024. Абхазия-Информ. Делегация Министерства сельского хозяйства Абхазии принимает участие в Международном рыбопромышленном форуме и выставке рыбной индустрии, морепродуктов и технологий. В состав абхазской делегации, возглавляемой министром Бесланом Джопуа, входят заместитель министра сельского хозяйства А.Сарибекян и генеральный директор ООО «Абхазморпром» А.Логуа.

Участие в SEAFOOD EXPO RUSSIA – это возможность увеличить объемы и значительно расширить географию продаж, представить продукцию и услуги покупателям из всех регионов России, стран СНГ и других иностранных государств, установить прямые контакты с лицами, принимающими решения о закупках.

В рамках форума запланированы встречи с руководством Российского Федерального агентства по рыболовству и с делегациями из других стран.