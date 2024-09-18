МАГДАЛИНА КАДЖАЯ ПРИНЯЛА УЧАСТИЕ В ЯРМАРКЕ МОЛОДОГО СОВРЕМЕННОГО ИСКУССТВА BLAZAR

Сухум. 18 сентября 2024. Абхазия-Информ. Ярмарка молодого современного искусства BLAZAR проходила в Москве с 12 по 15 сентября. В этом году на ярмарке впервые представлена секция дизайна под кураторством галереи sample, которая познакомит широкую публику с актуальными направлениями в развитии современного дизайна и подчеркнет его силу в формировании окружающего нас мира.

Дизайнер из Абхазии Магдалина Каджая приняла участие в ярмарке и представила свой дизайнерский стул «UNO».

Это концептуальный предмет интерьера, который может служить не только функциональной мебелью, но и арт-объектом, привносящим элементы сюрреализма и современного искусства в интерьер. Выполнен в минималистическом стиле, с мощным визуальным акцентом на текстуру и цвет.

Магдалина Каджая основательница студии интерьерного дизайна «Magda K». Она училась в Европейском институте дизайна в Милане (IED Milano), стажировалась и работала в одной из миланских студий. Сейчас дизайнер живет между Италией и Абхазией, занимается дизайном интерьеров, предметным дизайном и развивает собственную линию аксессуаров.

Об этом сообщает Агентство социальной информации «Апсны».