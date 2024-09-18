ЛИЧНОСТЬ ПОГИБШЕГО УСТАНОВЛЕНА
Новости Среда, 18 сентября 2024 17:16
Сухум. 18 сентября 2024. Абхазия-Информ. Установлена личность погибшего, тело которого было обнаружено накануне в акватории города Очамчыра
Это Лякаев Владимир Александрович, 1941 года рождения, уроженец города Горький (ныне Нижний Новгород). Причины гибели вышеозначенного устанавливаются.
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