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Абхазия Информ

ЛИЧНОСТЬ ПОГИБШЕГО УСТАНОВЛЕНА

Новости Среда, 18 сентября 2024 17:16
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Сухум. 18 сентября 2024. Абхазия-Информ. Установлена личность погибшего, тело которого было обнаружено накануне в акватории города Очамчыра

Это Лякаев Владимир Александрович, 1941 года рождения, уроженец города Горький (ныне Нижний Новгород). Причины гибели вышеозначенного устанавливаются.

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