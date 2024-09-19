ПРОДОЛЖАЕТСЯ РЕМОНТ ДОРОГ ПОСЛЕ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ
Сухум. 19 сентября 2024. Абхазия-Информ. По поручению президента в Сухумском районе продолжается восстановление дорог, пострадавших от стихийных бедствий. Работы ведутся в нескольких селах, включая Кяласур, Эшеру, Яштуху, Дзыгуту, Гумисту и Псху.
Раньше из-за плохого состояния дорог здесь было сложно ездить, в результате чего ходовая часть автомобилей часто выходила из строя.
Для ремонта используется белый скальник, подходящий для гористой местности. В некоторых селах были расчищены улицы и выкопаны глубокие ливневки для защиты от будущих размывов.
Местные жители отмечают значительное улучшение ситуации: время в пути до республиканской трассы сократилось с часа до 20 минут.
На ремонт дорог выделено более 20 миллионов рублей. Власти продолжают работу по устранению последствий и предупреждению стихийных бедствий.
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