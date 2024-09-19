В СУХУМЕ СТАРТОВАЛА ХХII СПАРТАКИАДА ШКОЛЬНИКОВ

Сухум. 19 сентября 2024. Абхазия-Информ. В Сухуме прошла церемония открытия ХХll Спартакиады школьников столицы. Мероприятие проводится ежегодно с сентября по май в целях привлечения детей к регулярным занятиям спортом, а также выявления лучших и комплектования сборных команд города по различным видам спорта для участия в Республиканских соревнованиях.