В СУХУМЕ СТАРТОВАЛА ХХII СПАРТАКИАДА ШКОЛЬНИКОВ
Сухум. 19 сентября 2024. Абхазия-Информ. В Сухуме прошла церемония открытия ХХll Спартакиады школьников столицы. Мероприятие проводится ежегодно с сентября по май в целях привлечения детей к регулярным занятиям спортом, а также выявления лучших и комплектования сборных команд города по различным видам спорта для участия в Республиканских соревнованиях.
Спартакиаду школьников открыла эстафета «Здравствуй школа», в которой участвовали 165 юных спортсменов, учащихся 1-11 классов общеобразовательных школ города Сухум.
Подводя итоги эстафеты были выявлены служащие победители и призеры:
1 место – филиал №4 «Средняя школа №4 им.Д.И.Гулиа»;
2 место – филиал №10 «Горская средняя школа №10 им.Н.А.Лакоба»;
3 место – филиал N3 «Средняя школа №3 им.Ю.Н.Воронова»
Все победители были награждены кубками, медалями и грамотами МУ администрации города Сухум «Управление образования».
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