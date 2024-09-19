 

ТОЧКА ЗРЕНИЯ

ПЯТЬ ДНЕЙ В АБХАЗИИ
июня 24 2024

ПЯТЬ ДНЕЙ В АБХАЗИИ

Беттина Шмидт, музыковед и экс-редактор академической музыки на ÖRR («Общественное радиовещание») в Германии, в мае…
ТРАПШ: ДЕНЬГИ ЗАПАДНЫХ «ДРУЗЕЙ» ДЛЯ ВЛИЯНИЯ НА АБХАЗИЮ ОСЕДАЮТ В ГРУЗИНСКИХ НКО
января 14 2024
ТРАПШ: ДЕНЬГИ ЗАПАДНЫХ «ДРУЗЕЙ» ДЛЯ ВЛИЯНИЯ НА АБХАЗИЮ ОСЕДАЮТ В ГРУЗИНСКИХ НКО
В АБХАЗИИ ЕСТЬ ДОМАШНЕЕ НАСИЛИЕ ВСЕХ ВИДОВ
декабря 18 2023
В АБХАЗИИ ЕСТЬ ДОМАШНЕЕ НАСИЛИЕ ВСЕХ ВИДОВ

Документы

февраля 07 2024

ПРОЕКТ ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ «О НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЯХ И ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦАХ, ВЫПОЛНЯЮЩИХ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА»

ПРОЕКТ ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ «О некоммерческих организациях и физических лицах, выполняющих функции иностранного агента» Статья…
24 ГОДА НАЗАД БЫЛ ПРИНЯТ АКТ «О ГОСУДАРСТВЕННОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ»
октября 14 2023
24 ГОДА НАЗАД БЫЛ ПРИНЯТ АКТ «О ГОСУДАРСТВЕННОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ»
РАСПОРЯЖЕНИЕ
июля 15 2020
РАСПОРЯЖЕНИЕ

Календарь событий

« Октябрь 2023 »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          

Мы в Фейсбуке

Абхазия Информ

В СУХУМЕ СТАРТОВАЛА ХХII СПАРТАКИАДА ШКОЛЬНИКОВ

Новости Четверг, 19 сентября 2024 17:42
Оцените материал
(0 голосов)
В СУХУМЕ СТАРТОВАЛА ХХII СПАРТАКИАДА ШКОЛЬНИКОВ

Сухум. 19 сентября 2024. Абхазия-Информ. В Сухуме прошла церемония открытия ХХll Спартакиады школьников столицы. Мероприятие проводится ежегодно с сентября по май в целях привлечения детей к регулярным занятиям спортом, а также выявления лучших и комплектования сборных команд города по различным видам спорта для участия в Республиканских соревнованиях.

Спартакиаду школьников открыла эстафета «Здравствуй школа», в которой участвовали 165 юных спортсменов, учащихся 1-11 классов общеобразовательных школ города Сухум.

Подводя итоги эстафеты были выявлены служащие победители и призеры:

1 место – филиал №4 «Средняя школа №4 им.Д.И.Гулиа»;

2 место – филиал №10 «Горская средняя школа №10 им.Н.А.Лакоба»;

3 место – филиал N3 «Средняя школа №3 им.Ю.Н.Воронова»

Все победители были награждены кубками, медалями и грамотами МУ администрации города Сухум «Управление образования».

Прочитано 4 раз Последнее изменение Четверг, 19 сентября 2024 17:47

Последнее от Super User

Другие материалы в этой категории: « ПРОДОЛЖАЕТСЯ РЕМОНТ ДОРОГ ПОСЛЕ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ
Наверх

Наши контакты

   Тел. : +7 (840) 229-41-79  Email: abkhinfo@gmail.com

Абхазия-Информ © 2015 | Все права защищены

При полной или частичной перепечатке материалов гиперссылка на www.abkhazinform.com обязательна.